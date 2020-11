Demon's Souls: Sony bespricht zwölf Minuten lang Verbesserungen im PS5-Remaster

You're watching Werben

Sony hat heute eine Sonderausgabe ihres State-of-Play-Formats zum Thema Demon's Souls ausgestrahlt. Der Creative Director Gavin Moore spricht in zwölf Minuten über die Anpassungen des kommenden PS5-Remakes, während die neuen PS5-Technologien hervorgehoben wurden. Darüber hinaus konnten wir zum ersten Mal Eindrücke des HUDs bekommen, das Bluepoint Games für dieses Projekt überarbeitet hat. Diese Gebiete werden im neuen Video präsentiert:



Castle Boletaria

Flamelurker-Bosskampf

Towers of Latria

Shrine of Storms

Valley of Defilement

Bosskampf gegen Dirty Colossus



Der Charaktereditor wurde noch einmal vorgestellt, denn die Next-Gen-Konsole kann eine größere Menge detaillierter Objekte in hoher Auflösung abbilden, wovon entsprechend Gebrauch gemacht wird. Bei der Musik hat sich laut Bluepoint Games ebenfalls einiges getan, deshalb wurden "Tausende" von Geräuschen aufgenommen, die von der Tempest-3D-Audio-Technologie der Playstation 5 zum Leben erweckt werden sollen. Der Soundtrack selbst wurde ebenfalls neu aufgenommen, was wir zum Beispiel in den Bosskämpfen hören können. Für die Sprachaufnahmen konnten viele der originalen Sprecher wieder zurückkehren.

Das Remake von Demon's Souls wird zwei Darstellungsmodi bieten, sobald es am 19. November mit der Playstation 5 zusammen in Deutschland erscheint. Im Performance-Modus (für den die Animationen angepasst werden mussten, was beim Verhalten der Gegner und ihren Angriffsmustern aber angeblich nicht bemerkbar sein wird) werden 60fps bei dynamischer 4K-Auflösung angepeilt. Die Alternative realisiert feste 4K-Grafikpracht bei 30 Bildern in der Sekunde. Nähere Erläuterungen zum 3D-Audio und wie sich das Studio die Integration von haptischem Feedback vorstellt, bekommt ihr im unteren Video.

Quelle: Playstation-Blog.