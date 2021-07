Demon's Souls: Reaktionen der Fans auf Boss-Design zog umfangreiche Neukonzeption nach sich

Die Journalisten von Noclip haben vergangene Woche eine interessante Dokumentation über das Remake von Demon's Souls für die Playstation 5 veröffentlicht. Bluepoint Games aus Austin, Texas, verrät uns darin, wie sie sich diesem Prestigeprojekt genähert haben, welche Dinge im Vergleich zum Original geändert werden mussten und welche Herausforderung die Fertigstellung eines PS5-Launch-Titels in den Vorläufen der Pandemie war.

Die Entwickler sprechen ausführlich über Animationen, Gründe für unterschiedliche Anpassungen und in welche Bereiche am meisten Aufmerksamkeit geflossen ist. Das Königreich von Boletaria hat die Entwickler mit Abstand am längsten beschäftigt, weil viele der im Verlauf des Spiels wiederkehrenden Elemente dort erstmals Anwendung finden. Auch das Design des Flamelurkers hat das Team umgetrieben, denn Fans reagierten nicht allzu positiv auf die Enthüllung dieses ikonischen Bosses. Das trieb Bluepoint Games dazu, die gesamte Arbeit des Design-Teams unter Zeitdruck noch einmal neu zu bewerten.

Viele Details sind sehr technisch, doch sie lohnen sich vor allem für diejenigen von euch, die eine tieferes Verständnis für das ambitionierte Projekt entwickeln möchten. Außerdem erfahrt ihr, welchem Entwickler das Erscheinungsbild des widerlichen Fat Ministers nachempfunden wurde. Das Studio ist sehr dankbar für die Chance, einen solchen Klassiker für die Playstation 5 neu auflegen zu können und wir sind nicht die Einzigen, die mit ihrer Arbeit überaus zufrieden sind.