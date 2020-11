Demon's Souls hat kein Raytracing, weil das Spiel zum PS5-Start fertig sein musste

Warum sich verschiedene Menschen so intensiv für die Next-Gen-Technik interessieren, das hat sehr unterschiedliche Gründe. Einige Verbraucher wollen die kommenden Spiele in neuer Grafikpracht erleben, andere auf dem heimischen 4K-TV mit konstanten 60 Bildern pro Sekunde zocken. Abgesehen von diesem Zahlensalat gibt es aber noch eine weitere Technologie, die für viele Menschen zum sprichwörtlichen Augenöffner werden könnte: Raytracing. Damit werden spiegelnde Oberflächen, Reflektionen und allgemeine Lichteffekte in 3D-Spielen verstärkt, allerdings ist dieser Vorgang sehr ressourcenintensiv.

Deshalb nutzen nicht alle Titel diese Technologie und selbst wenn, muss es aufgrund der hohen Hardware-Anforderungen und trotz modernster Technik häufig irgendwo Abstriche geben. Das Remake zu Demon's Souls hat sich bereits als echtes Grafikmonster entpuppt, doch es wird ohne Raytracing-Unterstützung auskommen. Der Director Gavin Moore von Bluepoint Games erklärte LevelUp.com in einem Gespräch auch direkt, warum das Studio darauf verzichten musste:

"Es liegt nicht daran, dass wir es nicht konnten oder dass es die Playstation 5 nicht schafft - denn [die Konsole] ist voll und ganz in der Lage, [Raytracing zu bewerkstelligen]. Es ist wie bei jeder anderen grafischen Verbesserung mit Kosten verbunden, [wenn Raytracing implementiert wird]. Hätten wir [die Technologie] eingebaut, würde das bedeuten, dass wir etwas anderes hätten weglassen müssen. Es gibt eine begrenzte Zeit in der Spieleentwicklung."

Es mangelt also letztendlich doch wieder daran, dass Deadlines eingehalten werden müssen, weil Zeit und Geld nun einmal endlich sind. Lumpen muss sich Demon's Souls wohl aber nicht, denn bei diesem Anblick bekommen wir schon Next-Gen-Hunger: