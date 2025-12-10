Demon Tides wird sich im Februar 2026 auf die offenen Wellen wagen

In der Day of the Devs -Präsentation, die 2025 mit The Game Awards zusammengearbeitet wurde, trat der Entwickler Fabraz auf, um der Welt das genaue Veröffentlichungsdatum für seinen kommenden dämonischen Plattformer Demon Tides bekannt zu geben.

Auf dem PC und Nintendo Switch 1 wird das farbenfrohe Spiel bereits am 19. Februar 2026 erscheinen, in dem wir unsere Reise als die sprudelnde Protagonistin namens Beebz beginnen können, die sich mit ihrer ungewöhnlichen Crew zusammentut, während sie die Ozeane von Ragnar's Rock auf einer Reise der Selbstentdeckung bereisen.

Im Gegensatz zu einem normalen Plattformer mit einem entspannteren und gleichmäßigeren Tempo ist Demon Tides mit Speedrunning im Kern aufgebaut, indem ein Geistersystem integriert wird, das es ermöglicht, gegen andere Spieler zu kämpfen und die bestmöglichen Zeiten in den verschiedenen Herausforderungen und Aktivitäten zu erreichen.

Wenn du mit Fabraz s Werken vertraut bist und dich fragst, ob du Demon Turf spielen solltest, bevor du Demon Tides ausspielst, merkt der Entwickler an, dass es Fans dazu ermutigt, dieses neue Spiel in erster Linie zu erleben, denn obwohl es technisch nach Demon Turf spielt, ist es im Grunde dafür geschaffen, dass neue Spieler direkt einsteigen können.

Wirst du im Februar Demon Tides besuchen?