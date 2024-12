Demon Tides ist ein ausdrucksstarker 3D-Plattformer, der in einer riesigen Meereswelt spielt

Während des Day of the Devs: The Game Awards Edition Showcase haben wir gerade einen ersten Blick auf einen neuen 3D-Plattformer geworfen, der irgendwann im Jahr 2025 für PC erscheinen wird. Es ist als Demon Tides bekannt und wird als ausdrucksstarkes Spiel beschrieben, bei dem es darum geht, eine Welt voller riesiger Meere zu erkunden und dabei Talismane zu entdecken, die Ihre Fähigkeiten modifizieren und verändern und sogar neue Outfits freischalten können.

In der offiziellen Beschreibung von Demon Tides heißt es weiter: "Navigiere auf dem offenen Meer und erkunde jede entfernte Struktur, indem du jeden verborgenen Winkel und jede versteckte Ecke mit deinen vielfältigen, ausdrucksstarken Moves aufdeckst. Meistere Herausforderungen oder finde versteckte Truhen, um Talismane zu sammeln, die deine Fähigkeiten verändern und sogar erweitern, oder schalte deinen Tropf mit einer Fülle von entdeckbaren Outfits auf!"

Uns wurde gesagt, dass insgesamt über 50 Talismane im Spiel zu finden sein werden und dass die Sammlung von Outfits und kosmetischer Ausrüstung zu über 50.000 Kleidungskombinationen führt. Ansonsten wird das Spiel auch Community-zentrierte Elemente haben, darunter vergleichbare Speedrunning-Zeiten und sogar Möglichkeiten, die Umgebung zu markieren und zu kritzeln, so dass dieses Graffiti in den Welten anderer Spieler erscheint.

Unten seht ihr den Trailer zu Demon Tides sowie eine Reihe neuer Screenshots.