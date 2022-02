Demon Slayer: The Hinokami Chronicles soll japanische Dämonen auf der Nintendo Switch ausschalten

HQ

In der japanischen Ausgabe der Weekly Shonen Jump wurde anscheinend eine Nintendo-Switch-Umsetzung von Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba - The Hinokami Chronicles angekündigt. Ryokutya2089 hat die Infos gescannt, Gematsu übersetzt und transkribiert, doch eine offizielle Bestätigung haben wir noch nicht gesehen.

Zudem ist im Magazin wohl ausschließlich von einer japanischen Veröffentlichung die Rede, sodass es momentan noch in den Sternen steht, ob Sega den Port für das internationale Publikum lokalisiert. Eine Million Kopien konnte das neue Anime-Kampfspiel von Cyberconnect2 bereits auf PC, Xbox und Playstation verkaufen, undenkbar wäre das Vorhaben also nicht. In unserer Kritik verraten wir euch mehr zur Performance des Lizenztitels.