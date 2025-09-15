Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba - The Movie: Infinity Castle erzielt ein 70-Millionen-Dollar-Eröffnungswochenende in den USA

Letzte Woche konnten wir der Premiere von Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba - The Movie: Infinity Castle beiwohnen, und in unserer Rezension haben wir ihn als einen der besten Anime-Filme aller Zeiten bezeichnet und einen großartigen Start in den letzten Handlungsbogen von Kimetsu no Yaiba gelegt. Die westliche Veröffentlichung (sie kam im vergangenen Juli in Japan in die Kinos) hatte bei den Fans große Erwartungen geweckt, da Sony Pictures sie für einen Kinostart ausgewählt hatte, was bei Filmen, die auf Anime-Serien basieren, nicht sehr üblich ist. Es scheint, dass sie dieses Mal richtig lagen.

Wir sagen dies, weil mehrere Medien, darunter Variety, erklärt haben, dass Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba - The Movie: Infinity Castle mit mehr als 70 Millionen Dollar der beste Start für einen Anime-Film in den Vereinigten Staaten geworden ist. Um Ihnen eine Vorstellung zu geben: Der bisherige Rekord in diesem Genre wurde vom ersten Pokémon-Film gehalten, der 1999 39 Millionen US-Dollar einspielte.

Infinity Castle war auch der beste Start für einen ausländischen Film in der Geschichte und beansprucht auch den Rekord für die beste R-bewertete (+18) animierte Veröffentlichung in der Geschichte.

Wohlverdiente Auszeichnungen für den Beginn einer Trilogie in den Kinos, die, da sind wir sicher, den Geist der Top-Manager der Verleiher weiter öffnen wird, um dieses Genre außerhalb Japans weiter zu unterstützen und es auch in die Kinos zu bringen.

Hast du Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba - The Movie: Infinity Castle gesehen und was hältst du davon?