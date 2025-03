Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba - The Hinokami Chronicles 2 wird am 5. August im Westen eintreffen

HQ

Fans von Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba können sich auf ein turbulentes Jahr 2025 gefasst machen. Obwohl noch nicht bestätigt, gibt es Gerüchte, dass der erste der drei Filme, die die Geschichte des letzten Handlungsbogens der Serie (The Infinity Castle) erzählen werden, am 12. September 2025 in die Kinos kommen wird. Und vielleicht um den Appetit des westlichen Publikums anzuregen, hat Sega beschlossen, Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba - The Hinokami Chronicles 2 etwas vor diesem (angeblichen) Veröffentlichungsdatum zu veröffentlichen: 5. August 2025.

Dann können westliche Spieler in Nordamerika und Europa ihre actiongeladene Reise durch die Kämpfe gegen die Dämonen von Muzan Kibutsuji fortsetzen, während sie Tanjiro Kamado, seine Schwester und Dämonenkollegin Nezuko und ihre Demon Slayer-Kollegen Zenitsu, Inosuke, Tengen Uzui, Rengoku und all die anderen steuern. Wir wissen zwar nicht, wie weit die Handlung des Spiels von der Serie entfernt ist, aber wir können zumindest bestätigen, dass die gesamte zweite Staffel des Entertainment District enthalten sein wird. Und Sega hat uns einen Gameplay-Trailer gegeben, den ihr euch unten ansehen könnt.

Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba - The Hinokami Chronicles 2 wird sowohl in der physischen als auch in der digitalen Edition (und mit unterschiedlichen Vorteilen und Vorbesteller-DLCs, je nach Edition) auf PlayStation, Xbox, PC und Nintendo Switch erhältlich sein.