Die Veröffentlichung von Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba - The Movie: Infinity Castle am 12. September ist ein Muss für alle Anime-Fans im Westen. Der Film wird der erste Teil einer Trilogie sein, die die Geschichte der Demon Slayer Corps unter der Führung von Tanjiro Kamado und seiner Schwester Nezuko zu Ende bringt, während sie sich dem Dämon Muzan stellen, der ursprünglichen Brut und dem Vater aller anderen Dämonen. Es wird ein Termin sein, auf den sich auch die Fans des Mangas seit fast einem Jahrzehnt freuen. Ein denkwürdiges Ereignis.

Timing ist oft alles, und ich kann die Weisheit von Sega, Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba - The Hinokami Chronicles 2 einen Monat vor dem Kinostart zu veröffentlichen, nur begrüßen. Der Titel ist eine direkte und technische Fortsetzung von The Chronicles of Hinokami aus dem Jahr 2021, in dem wir in die Geschichte eingeführt wurden (die sich leicht vom Anime unterscheidet, um mehr Abwechslung im Kampf zu bieten), in der ein junger Köhler namens Tanjiro Kamado in ein Leben voller Training und Entbehrungen gedrängt wird, um ein Dämonentöter zu werden und seiner Schwester Nezuko die Menschlichkeit zurückzugeben. Er ist der einzige Überlebende seiner ermordeten Familie, der ebenfalls in einen Dämon verwandelt wurde. Zusammen mit seinen Freunden und Verbündeten in der Demon Slayer Corps beschützt Tanjiro die Menschen in Japan vor der Bedrohung, die in der Nacht lauert.

Dieser erste Titel etablierte die gesamte Gameplay-Struktur, die hier zu finden ist: Echtzeit-Action mit geschlossenen Arenakämpfen und linearer Missionsentwicklung, während die Stimmen der Original-Charaktersprecher sowohl auf Japanisch als auch auf Englisch gesprochen wurden. Jetzt wurde jedoch die Palette der Charaktere erweitert, zusammen mit besseren Fähigkeiten und neuen Zonen und Machtstufen, so dass der Kampf zwischen Demon Slayers ' Corps und Dämonen an Intensität gewinnt.

Wenn man das Hinokami Chronicles 2 aufschlüsselt, beginnt das Story Mode direkt mit einem Tutorial des Kampfes und der Umgebungserkundung, das dazu dient, die Steuerung in den Griff zu bekommen, aber auch die Augenbrauen hochzuziehen. Vier Jahre nach der letzten Veröffentlichung, aber weder Aniplex noch CyberConnect2 haben es gewagt, ihre Szenarien zu öffnen, wenn auch nur ein wenig, um mehr Eintauchen in die Welt von Kimetsu No Yaiba zu fördern. Jedes Kapitel ist eine lange, unübersehbare Linie, die dich von einem Kampf zum nächsten führt, dazwischen eine Reihe von Dialogen und Sammelobjekten durchläuft und gelegentlich Nebenquests gibt, die kleine passive Charakter-Upgrades bringen. Die zusätzlichen Erkundungsfähigkeiten sind völlig irrelevant, außer dass du mit einer farbigen Linie markierst, wohin genau du gehen oder mit wem du sprechen solltest. Auch hier hätte ein größeres Szenario dieser kleinen Neuerung ein Gefühl von Verpackung gegeben, was auf der anderen Seite den natürlichen Fortschritt des Spiels nicht stört.

Die "ursprüngliche" Story folgt dem gleichen Weg durch die Entertainment District Arc, die Blacksmith Village Arc und die Hashira Training Arc. Das Gute daran ist, dass sich die Anzahl der spielbaren Charaktere hier nicht nur auf Tanjiro und seine unzertrennlichen Freunde Zenitsu und Inosuke erweitert, sondern auch auf die mächtige Hashira, die stärkste Kriegerin der Demon Slayers. Dies sind Missionen, die wiederum nicht offensichtlich im Anime stattfinden, aber dazu dienen, diesen mysteriösen Charakteren eine Ebene der Tiefe zu verleihen, zumindest bis die Infinity Castle Arc eintrifft. Dies ist im regulären Campaign -Modus, aber wenn Sie aus irgendeinem Grund diesen ersten Titel verpasst haben und sehen möchten, was er zu bieten hat, indem Sie einige seiner epischeren Momente durchlaufen, gibt es einen Modus namens The Path of the Demon Slayer, der es Ihnen ermöglicht, die anfänglichen Arcs bis hin zu Infinity Train zu durchlaufen.

Wo sich dieser neue Teil erheblich erweitert hat, ist in Versus Mode, bis zu dem Punkt, an dem sich das Spiel nach Abschluss der Geschichte von einem Action-Abenteuer in einen Kampftitel verwandelt. Dieses Mal darfst du sowohl die Pillars als auch die Dämonen der Upper Moons spielen, und jeder hat seine eigenen Kombos und benutzerdefinierten Angriffe. VS Mode ist wirklich der Kern von The Hinokami Chronicles 2, und es ist auch das, worauf das Ziel nach dem Story-Modus beruht, nämlich alle 40 spielbaren Charaktere freizuschalten (obwohl es einen "Haken" gibt, da einige nur Varianten von anderen sind, abhängig vom Anime-Moment, den sie repräsentieren). Versus Mode kann alleine oder im lokalen und Online-Mehrspielermodus gespielt werden und ist für Demon Slayer -Fans interessant, aber vielleicht nicht so sehr für engagierte Kampfspiel-Fans. Oft fehlt es den Bewegungen und vor allem der Wirkung von Kombos an der Präzision, um als technisches Spiel angesehen zu werden, obwohl die Auswahl an Fähigkeiten, Unterstützungskämpfern, Ausweichmanövern und ultimativen Angriffen ein paar Stunden lang beherrschen und genießen kann.

Wichtig: Nur weil es kein präziser, technischer Kampftitel ist, heißt das nicht, dass Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba - The Hinokami Chronicles 2 kein gut gemachtes Spiel ist. Kein seltsamer Ruck, kein Frame-Drop in den Story Mode oder Battle Mode Challenges, die ich testen durfte. Beim Spielen auf PS5 habe ich keine Rucke oder Bugs bemerkt, und alle Kämpfe sind mit soliden 60 FPS unterhaltsam, einschließlich ultimativer Angriffe.

Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba - The Hinokami Chronicles 2, trotz gewisser Einschränkungen, kommt wieder einmal dazu, die Fans eines der hochwertigsten und beliebtesten Anime des letzten Jahrzehnts zu begleiten, der auch die Synergie mit seinem letzten Handlungsbogen nutzt, um es einer größeren Basis von Spielern zu versuchen. Wenn Sie ein Fan von Demon Slayer sind, sollten Sie es sich nicht entgehen lassen.