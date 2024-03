Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba startet Saison 4 im Mai

Die Trauer über den Verlust von Akira Toriyama, dessen Tod am vergangenen Freitag bekannt wurde, ist noch frisch in uns. Jetzt, wo Tausende von Künstlern und Millionen von Fans ihren Respekt und ihre Zuneigung gezeigt und die Inspiration und Bedeutung des Mangaka in der gesamten Kultur anerkannt haben, kann man jedoch sehen, dass sein Geist in jedem Shōnen auf die eine oder andere Weise präsent ist.

Eine der Anime-Serien, die Toriyama viel zu verdanken hat und die für das globale Publikum am wichtigsten ist, ist Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba, und jetzt wurde bekannt gegeben, wann wir die nächste Runde von Episoden auf Crunchyroll sehen werden. Guardians of the Night: Kimetsu no Yaiba Staffel 4: Hashira Training wird ab dem 12. Mai ausgestrahlt. Wie der Name schon sagt, umfasst dieser Handlungsbogen des Animes Tanjiro, Zenitsu und Inosuke die Trainingszeit mit der dämonentötenden Hashira, während sie sich auf den letzten Kampf gegen Muzan und die Obermonde vorbereiten, um zu verhindern, dass sie Nezuko übernehmen, um ihre vollständige Verwandlung abzuschließen und das Sonnenlicht zu überleben.

Während dieser Handlungsbogen im Manga etwas spärlich ist, wird er in der Anime-Adaption möglicherweise etwas verlängert und mit einer Zenitsu-zentrierten Charaktergeschichte kombiniert werden, obwohl dies zu diesem Zeitpunkt noch nicht bestätigt ist.

Die Premiere wird weltweit auf der Crunchyroll-Plattform veröffentlicht, und eine kleine Vorschau könnt ihr bereits im offiziellen X-Post sehen.

