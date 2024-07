Demon Slayer: Hashira Training

Ich würde mich sicherlich nicht als Anime-Fan bezeichnen, noch ist es ein Thema oder Interessengebiet, dem ich in Zukunft mehr Zeit widmen möchte. Ja, ich habe tatsächlich jede Folge von Naruto mit meinem Freund Rasmus gesehen, zum Teil, um eine aufkeimende postpartale Depression zu überwinden, aber es hat über drei Jahre gedauert. Ich tauche meine Zehen ein, wenn sich die Gelegenheit bietet, und ich habe tatsächlich mit Demon Slayer Schritt gehalten.

Es ist schwer zu sagen, warum, aber als die Kritiken für Mugen Train herauskamen, den ersten Versuch der Serie, sowohl Kinos als auch Telefonbildschirme zu erobern, gab es eine Menge elektrischer Energie rund um die Serie, vor allem aufgrund ihrer überraschend breiten weltweiten Anziehungskraft - tatsächlich spielte sie über 500 Millionen Dollar bei einem Budget von 15 Millionen Dollar ein.

Mugen Train war der absolute Höhepunkt der Serie, sowohl in Bezug auf das Storytelling als auch auf den visuellen Stil und die Qualität, und seitdem glauben viele, mich eingeschlossen, dass Swordsmith Village - und jetzt auch Hashira Training - ein kleiner Stolperstein ist, wenn es um Schlüsselaspekte wie Tempo und Ton geht.

Demon Slayer, für die Uneingeweihten, handelt von Tanjiro Kamado, der während der Taisho-Zeit (1912-1926) in Japan lebt und seine Familie auf tragische Weise an einen "Dämon" verliert, was in diesem Universum eine Art Spiel mit einem Vampir ist, was bedeutet, dass sie das Sonnenlicht nicht ertragen können und neue Dämonen erschaffen können, indem sie ihr Blut an ausgewählte Opfer geben. Sie stammen jedoch alle aus derselben Quelle, Muzan Kibutsuji, und Tanjiros Ziel ist es, sich zu rächen, indem er ihn und alle Dämonen tötet. Er entdeckt auch, dass es einen geheimen Befehl gibt, der es sich zur feierlichen Pflicht gemacht hat, Dämonen zu töten, wo immer sie sich befinden; Die Demon Slayer Corps.

Werbung:

Es klingt generisch und simpel, aber was folgt, ist tatsächlich eine ziemlich präzise Erzählung, die sowohl emotional mitschwingende Momente enthält, die durch grandiose Actionsequenzen verstärkt werden, die geerdeter sind als, sagen wir, Dragon Ball, aber so fein geschliffen sind, dass einem das Herz bis zum Hals schlägt.

Und wenn Sie kurz davor sind, einen Blick darauf zu werfen, kann ich Sie vielleicht überzeugen, indem ich Ihnen sage, dass Demon Slayer im Vergleich zu bestimmten anderen Anime-Serien tatsächlich bereits als Manga fertiggestellt wurde und dass wir mit der kommenden sechsten Staffel (wenn Sie Mugen Train als Staffel betrachten) das Buch einfach schließen. Dies ist keine kontinuierliche unbefristete Investition - es ist eigentlich ziemlich endlich.

Die neueste Staffel ist Hashira Training, in der Tanjiro sowohl seine Wunden von vergangenen Eskapaden lecken, als auch mit den hochrangigen Kämpfern der Demon Slayer Corps trainieren und sich auf den Höhepunkt der Serie vorbereiten muss. Es ist alles schön und gut, aber auch hier schafft es die Serie leider, sich ohne die knallharte Action, für die sie weltberühmt ist, über die Ziellinie zu schleppen. Diese Staffel besteht im Grunde nur aus Charakterexposition und lustigen kleinen Sequenzen, die das Tempo unterbrechen und der Serie im Austausch für einen billigen Lacher alle ihre Farben entziehen.

Werbung:

Mit anderen Worten, ja, Hashira Training bereitet diese ziemlich aufregende Welt für das Ende des Konflikts vor, auf den wir von Anfang an gewartet haben, und das zählt etwas, aber es geschieht auf die blutleerste, stagnierendste und grenzwertig langweilige Weise. Man erfährt mehr über die Hashira-Kämpfer, die an vorderster Front gegen den dämonischen Vormarsch kämpfen, und das ist etwas wert, und die Animationsqualität ist immer noch himmelhoch, ebenso wie die japanische Sprachausgabe, aber darüber hinaus ist es keine würdige Fortsetzung der erfolgreichsten Staffeln der Serie, daran besteht kein Zweifel.

Aber du solltest Demon Slayer trotzdem eine Chance geben, auch wenn es Elemente des typischen Anime-Bullshit gibt, wie z. B. komisch vergrößerte Brüste, übergroße Dialoge im Chibi-Stil und Sätze wie "erkenne dich gegenseitig an" und "fordere dich nicht zu sehr" - erzählerische Grundnahrungsmittel, die japanische Geschichtenerzähler einfach nicht loslassen können. Dies ist eine der einfachsten Anime-Serien, die man als Außenstehender sehen kann, und sogar Hashira Training wird aus dem einzigen Grund empfohlen, dass man dann bereit ist, drei vollständige Spielfilme zu sehen, die die sechste und letzte Staffel ausmachen.