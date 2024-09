Demolition Man erscheint im Dezember auf 4K Blu-ray

Wie wäre es mit einem bombastischen 90er-Jahre-Unsinn? Ja, denn ehrlich gesagt, ist das genau das, was Demolition Man ist. Fantastischer, wunderbarer 90er-Jahre-Unsinn, und bald werden Sie den Film in der bestmöglichen Qualität genießen können.

British Arrow Video bereitet die Veröffentlichung einer brandneuen 4K-Version des Films vor, die von den Originalnegativen restauriert und mit Extras für diejenigen ausgestattet ist, die so etwas zu schätzen wissen. Dazu gehören zwei brandneue Kommentarspuren mit Joel Silver und Daniel Waters.

"Im Jahr 2032 erwacht der Erzkriminelle Simon Phoenix (Wesley Snipes) aus einer 35-jährigen Tiefkühltruhe im Kryogefängnis und findet eine Welt vor, in der es fast keine Kriminalität mehr gibt - eine heitere Utopie, die reif ist, zum Greifen nah zu werden. Da die Polizei nicht mehr in der Lage ist, mit seiner Brutalität im Stil der 90er Jahre fertig zu werden, beleben sie Demolition Man Sgt. John Spartan (Sylvester Stallone), den kompromisslosen Polizisten, der zu Unrecht ins Kryogefängnis verurteilt wurde und Phoenix ursprünglich zur Strecke gebracht hatte. Old-School-Cop gegen Old-School-Kriminelle, die auf den Straßen von San Angeles abrechnen? Die Zukunft wird nicht wissen, was sie getroffen hat."

Demolition Man kommt am 10. Dezember mit einem empfohlenen Preis von 45 Euro in die Regale.

Werden Sie diese Deluxe-Edition von Demolition Man bekommen?