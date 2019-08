Demogorgon aus Stranger Things mordet bald in Dead by Daylight

Behaviour Interactive hat uns gezeigt, dass sie in der Lage sind, Inhalte in einem festen Zeitplan zu veröffentlichen. Das nächste Update für Dead by Daylight ist trotzdem eine echte Überraschung, da es uns auf die brandneuen Karte "Hawkins National Laboratory" gegen das bedrohliche Monster von Stranger Things, dem Demogorgon, antreten lässt. Die Kooperation mit der Netflix-Serie wird außerdem gleich zwei neue Überlebende zum asymmetrischen Horrorspiel hinzufügen, Nancy Wheeler und Steve Harrington. Das Kapitel "Stranger Things" wird im September auf PC, Playstation 4 und Xbox One gestartet.

