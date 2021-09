Demo zum Tabletop-Kartenspiel Voice of Cards: The Isle Dragon Roars von Yoko Taro erhältlich

HQ

Schon vor ein paar Tagen kündigte Square Enix Voice of Cards: The Isle Dragon Roars an, ein Rollenspiel mit Spielkarten. Der Titel könnte für uns spannend sein, weil wir großen Respekt vor den beteiligten Entwicklern haben. Das Nier-Dreamteam Yoko Taro (Creative Director von Nier und Drakengard), Yosuke Saito (Executive Director der Nier-Serie) und der Komponist Keiichi Okabe (ebenfalls bekannt für seine Arbeiten an der Nier-Serie) arbeiten zusammen mit dem Charakter-Designer von Drakengard (Kimihiko Fujisaka) an diesem Projekt.

In einer magischen Welt zieht eine Gruppe Abenteurer aus, um einen Drachen zu töten, der das Reich der Königin bedroht. Um diese Aufgabe zu bewältigen, schließen wir uns mit mächtigen Verbündeten zusammen und nutzen Kartenspieltricks aus, um die rundenbasierten Kämpfe und gefährliche Kerker heil zu überstehen. Die sehr präsente Kartenoptik lenkt ein bisschen davon ab, dass wir es hier mit einem klassischen JRPG-Abenteuer zu tun haben.

Voice of Cards: The Isle Dragon Roars wird am 28. Oktober zum Preis von 30 Euro (kostenpflichtige Zusatzinhalte sind bereits angekündigt worden) auf PC (Steam), Playstation 4 und Nintendo Switch erscheinen. Ihr könnt ab sofort eine kostenlose Demo für das Spiel herunterladen, um euch selbst einen Eindruck davon zu machen. Laut Square Enix begleiten wir in diesem Prolog die Wachen der Ivory-Order und erfahren währenddessen, warum die Drachen in Voice of Cards so sehr gefürchtet werden.