Demo zu Trials Rising, DLC "Crash & Sunburn" gelandet

Ubisoft hat diese Woche die zweite Erweiterung für Trials Rising veröffentlicht - Crash & Sunburn -, der Inhalt führt uns über den Äquator ans andere Ende der Welt. Käufer des Zusatzinhalts dürfen sich auf 37 neue Strecken und zwei weitere Motorräder freuen (sowie auf weitere Anpassungsgegenstände). Außerdem hat die Saison im Geschicklichkeits-Rennspiel gewechselt, was neue kostenlose Inhalte in das Spiel einführt. Zu Halloween im Oktober hat sich der Publisher bereits einige gruselige Dinge überlegt, die in Form temporärer Event-Beutekisten neuen Krimskrams in eure Sammlung spülen. Und die beste Nachricht: In Trials Rising könnt ihr ab sofort kostenlos reinschnuppern. Auf PC, PS4, Nintendo Switch und Xbox One steht eine Demoversion zum Ausprobieren bereit... Ob das Game etwas für euch ist, erfahrt ihr in unserer Kritik.

