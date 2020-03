Demo zu Trials of Mana erhältlich

Update, 14:33 Uhr: In Europa ist die Testversion ebenfalls erhältlich. Auf der Playstation 4 und Nintendo Switch könnt ihr bereits loslegen (7 GB groß), Steam hat sie leider noch nicht.

Originale Meldung:

Dragon Quest und Final Fantasy haben dafür gesorgt, dass einige JRPG-Fans die Mana-Serie aus den Augen verloren haben. In diesem Frühling wird jedoch eine der ältesten und wichtigsten Serien des Genres im Westen wiederaufblühen. Wir sprechen natürlich über die Premiere des Remakes von Trials of Mana, mit dem die Mana-Trilogie endete. Das Original kam nie aus Japan heraus, doch am 24. April erhalten Spieler auf Nintendo Switch, Playstation 4 und PC ihre Chance. Sechs Charaktere kämpfen in Dreierteams um das Schicksal der Welt. Jede Klasse hat etliche Fähigkeiten und Kräfte, mit denen die Mächte der Finsternis abgewehrt werden müssen.

Wer sich einen eigenen Eindruck des Titels machen möchte, der sollte sich in den nächsten Tagen nach einer Demoversion von Trials of Mana auf allen drei Plattformen umsehen, denn die sozialen Netzwerke in Japan haben entsprechende Versionen bereits bestätigt. Spielbar ist der Beginn des Spiels und eine Konfrontation mit einem Boss, gesammelte Speicherdaten sollen wohl sogar in die fertige Version übertragen werden können. Square Enix hat derzeit noch nicht erwähnt, ob diese Demo auch nach Europa kommt, obwohl ihr dank fehlendem Region-Lock ja ohnehin in den Shops danach suchen könntet.