Demo zu Resident Evil 3 und Open Beta für Resistance-Multiplayer datiert

Seit dem Wochenende gibt es Gerüchte zur geplanten Demoversion des Remakes von Resident Evil 3, die sich nun bewahrheitet haben. Capcom teilte uns ein offizielles Datum mit und hat zudem noch eine kleine Überraschung für Fans von Multiplayer-Spielen auf Lager. Horrorfans müssen nicht lange warten, um Ausschnitte aus Resident Evil 3 zu spielen, da Capcom seinen Horrorklassiker am Donnerstag, den 19. März, auf PC (via Steam), Playstation 4 und Xbox One mit einem Testlevel ausstatten wird.

Dem folgt eine Woche später die offene Beta von Resident Evil Resistance, dem Multiplayer-Modus, der dem kommenden Remake beiliegt. Wer ab dem 27. März mit Freunden diese frische Mehrspielererfahrung antreten möchte, solltet sich besser schon jetzt mit seiner Crew verabreden. Unabhängig davon, ob ihr ein Einzelspieler- oder ein Mehrspieler-Fan seid, hat Capcom also etwas für euch vorbereitet.