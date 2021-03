Demo zu It Takes Two geplant, Einführungskapitel wird spielbar sein

You're watching Werben

Das schwedische Studio Hazelight veröffentlicht in wenigen Wochen It Takes Two und das wird in unserer Redaktion sehnlichst erwartet. Es ist eines dieser Spiele, das man anderen Menschen schwer vorstellen kann, da es komplett auf Koop ausgelegt ist und sich alleine gar nicht starten lässt.

Glücklicherweise könnt ihr das Spiel vor dem Kauf selbst spielen, um euch davon zu überzeugen, ob es etwas für euch ist. Das wurde bekannt, als der Gründer und Produzent von Hazelight, Josef Fares, kürzlich zum Podcast von Larry "Major Nelson" Hryb eingeladen war und dort bestätigte: "Ich möchte nur sagen, wenn das Spiel herauskommt, könnt ihr die erste Stunde [von It Takes Two] ausprobieren. Ladet euch einfach die Demo herunter und probiert es aus. Ihr werdet dann wissen, was ich meine. Es wird eine verrückte Fahrt sein, das ist sicher."

In einem neuen Trailer bekommt ihr mehr Einblicke in die Geschichte und einige der verschiedenen Spielmechaniken. Dieses Video macht verständlich, warum Josef Fares mutig genug war, jedem, der denkt, dass It Takes Two langweilig ist, nachdem sie oder er es gespielt hat, 1000 US-Dollar Dollar zu versprechen. Am 26. März erscheint das Spiel auf PC, Playstation 4/5 und Xbox One/Series.