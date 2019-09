Demo zu FIFA 20 kommt morgen, EA enthüllt die besten 100 Spieler

EA hat am Abend bestätigt, dass sie morgen, am 10. September, eine spielbare Demoversion von FIFA 20 auf PC, Playstation 4 und Xbox One veröffentlichen werden. Wir haben noch keine Bestätigung erhalten, ob etwaige Online-Mitgliedschaften auf den Konsolen erforderlich sind, aber wir dürfen wohl zwischen den Fußballmannschaften Real Madrid, Manchester City, Liverpool und einigen weiteren wählen. Verfügbar sind der neue Volta-Modus (eine Vorschau dazu haben wir an dieser Stelle für euch), sowie das klassische Match mit allen 22 Spielern.

Außerdem wurden die offiziellen Spielerwertungen der 100 besten Fußballer aus EAs neuem Sportspiel bekanntgegeben. Wie sich herausstellt drängt Messi Ronaldo in diesem Jahr auf den zweiten Platz zurück, vielleicht hat das ja mit der Tatsache zu tun, dass der beim Konkurrenten PES 20 (das morgen erscheint) unter Vertrag steht... Ist an dieser Stelle nur eine Vermutung, die Top Ten findet ihr jedenfalls unten. Alle weiteren 90 Plätze schaut ihr euch am besten direkt bei EA an.



Lionel Messi - FC Barcelona mit 94 Cristiano Ronaldo - Piemonte Calcio mit 93 Neymar Jr. - PSG mit 92 Eden Hazard - Real Madrid mit 91 Kevin De Bruyne - Manchester City mit 91 Jan Oblak - Atlético de Madrid mit 91 Virgil van Dijk - Liverpool mit 90 Mohamed Salah - Liverpool mit 90 Luka Modric - Real Madrid mit 90 Marc-André ter Stegen - FC Barcelona mit 90



You watching Werben