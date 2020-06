Demo von Summer in Mara noch vor der Veröffentlichung spielen

Im Jahr 2020 kommt der Sommer etwas früher, jedenfalls beim spanischen Entwickler Chibig. Die Entwicklung ihres kindlichen Abenteuers Summer in Mara ist offiziell abgeschlossen und wir haben deshalb einen Veröffentlichungstermin für Nintendo Switch und PC erhalten. Computerspieler dürfen sich auf Steam eine Demoversion des Titels anschauen, ehe das Game am 16. Juni erscheint. Versionen für Xbox One und Playstation 4 werden zu einem späteren Zeitpunkt verfügbar sein.

Das Gameplay von Summer in Mara kombiniert Landwirtschaft, Handwerk und Erkundung als zentrale Mechaniken. Die Spieler kümmern sich um die Ernte der Insel und sammeln Ressourcen, um ein Boot zu bauen, mit dem sie andere Bereiche des Archipels erkunden. Die Mechaniken der offenen Welt werden von einer Geschichte begleitet, die aus mehr als 100 Quests bestehen soll.

