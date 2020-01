Demo von Final Fantasy VII: Remake auf PS4 vorzeitig durchgesickert

Kurz vor dem Jahreswechsel gab es erste Hinweise zu einer Demoversion von Final Fantasy VII: Remake im Playstation Store und obwohl Square Enix noch nichts offiziell bestätigt hat, ist es Dataminern gelungen, die Spieldatei von Sonys Servern zu erhalten und Gameplay daraus aufzuzeichnen. Die Demo beginnt mit einem Textblock-Tutorial, in dem wir die Unterschiede des Kampfsystems genauer erklärt bekommen. Diese Testversion wird sicherlich schon in Kürze für alle PS4-Spieler auf offiziellem Wege verfügbar gemacht werden, ehe Final Fantasy VII: Remake am 3. März auf der PS4 erscheint.

