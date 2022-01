Demo von Dynasty Warriors 9 Empires auf mehreren Plattformen verfügbar

HQ

Spieler auf Nintendo Switch, Xbox One/Series und Playstation 4/5 dürfen ab sofort eine kostenlose Demoversion vom neuem Taktik-Actionspiel Dynasty Warriors 9 Empires ausprobieren. Diese Einführung erlaubt euch einen frühen Eindruck der Belagerungsschlachten, die man aus Sicht der Invasoren oder der Verteidiger führen können wird. Darüber hinaus lassen sich mächtige Offiziere erstellen, mit denen ihr anschließend selbst in die Massenschlachten zieht. Eure eigens erstellten Spielfiguren können von der Demo in die Vollversion übertragen werden, sobald Dynasty Warriors 9 Empires am 15. Februar 2022 in Europa erscheint. Natürlich müsst ihr dafür aber auf der gleichen Plattform bleiben, denn eine Übertragung dieses Speicherstandes ist nicht vorgesehen.