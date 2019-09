Demo von Code Vein mit neuem Level und Mehrspielermodus erweitert

Seite letzter Woche ist die sogenannte Revenant-Demo von Code Vein auf PS4 und Xbox One verfügbar, doch am Wochenende wurde sie erweitert und das erleben wir nicht gerade häufig. Mit dem neuen Update ist eine zusätzliche Herausforderung ins Spiel gelangt, namentlich das Gebiet "Town of Sacrifice". Weil das ganz schön schwer sein soll, hat Project Vein sogar an die Multiplayer-Integration gedacht und der Demo fix noch einen Mehrspielermodus präsentiert. Und weil man sich die Mühe nicht umsonst machen sollte, gibt es neuerdings sogar die Möglichkeit, euren Charakter in die Vollversion des blutigen Action-Rollenspiels zu transferieren. Damit könnt ihr Code Vein am 27. September direkt und ohne Umwege auf PC, Playstation 4 und Xbox One spielen.

