Demo vom blutigen Kill la Kill the Game: IF für PS4 angekündigt

Am 8. Juli kommt eine Testversion zum Anime-Brawler Kill la Kill the Game: IF in den europäischen Playstation-Store. Wer das Spiel vor der Veröffentlichung am 26. Juli auf der PS4 ausprobieren möchte, darf sich bereits nächste Woche ins erste Kapitel stürzen. Ebenfalls verfügbar ist der Versus-Modus, in dem wir die Kämpfer Ryuko Matoi, Satsuki Kiryuin, Ira Gamagoori und Uzu Sanageyama ausprobieren dürfen. Kill la Kill the Game: IF erscheint auch auf der Nintendo Switch, sowie auf dem PC (Steam) - dort sogar einen Tag früher.

