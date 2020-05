Entwickler One More Level und Publisher All In! Games werben mal wieder für ihren kommenden Action-Slasher Ghostrunner. Das Spiel aus der ersten Person wurde mit einem schicken Trailer versehen, da es später in diesem Jahr auf PC, PS4 und Xbox One veröffentlicht werden soll. Obwohl es noch kein Veröffentlichungsdatum gibt, können diejenigen, die die brachiale Gewalt selbst erleben möchten, in den Cyberspace eintauchen, da auf Steam eine Demo bereitsteht. Lohnt sich offenbar.

You watching Werben