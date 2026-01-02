Deltarune s fünftes Kapitel startet 2026

HQ

Der vergangene Sommer war ein großer Sommer für Deltarune -Fans, als das dritte und vierte Kapitel des Spiels auf PC und Konsolen (einschließlich Nintendo Switch 2) erschienen. Da wir Jahre zwischen dem zweiten Kapitel und der gleichzeitigen Veröffentlichung des dritten und vierten Kapitels warten mussten, interessiert euch vielleicht, wie lange die Wartezeit noch dauern wird, bis das fünfte Kapitel des Spiels erscheint?

Wenn Sie darüber nachgedacht haben, ist die gute Nachricht, dass die Wartezeit bei weitem nicht so lang sein wird. Dies wurde vom Indie-Entwickler Toby Fox auf X bestätigt, wo der britische Designer auf die Plattform ging, um den Fans ein frohes Jahr 2026 zu wünschen, bevor er erwähnte, dass Chapter 5 von Deltarune irgendwann in diesem Jahr erscheinen würde.

Wir haben noch kein festes Datum, da Fox einfach gesagt hat: "Frohes 2026 an alle! Deltarune Kapitel 5 soll später in diesem Jahr erscheinen!"

Er ergänzte dies mit einigen Ausschnitten der Übersetzung für das Kapitel, das bereits im Gange ist, was deutlich zeigt, dass ein Start in diesem Kalenderjahr wirklich nicht ausgeschlossen ist.

Freust du dich auf mehr Deltarune ?