Deltarune live: Toby Fox informiert über den Entwicklungsstand der Kapitel 3 und 4

Anfang 2025 kündigte der legendäre Entwickler Toby Fox (Undertale, Deltarune ) an, dass die Entwicklung von Deltarune Kapitel 3 und 4 in diesem Jahr ihren Höhepunkt erreichen und nach mehreren Jahren der Stille auf PC und Konsolen veröffentlicht werden wird. Der Entwickler scheint jetzt aktiver in der Kommunikation mit seiner Legion von Fans zu sein und ist zu Bluesky zurückgekehrt, um den Status seiner Arbeit zu aktualisieren.

Im Moment befinden sich Deltarune 4 Kapitel 3 und 4 noch im Testprozess auf Konsolen. Es gibt noch viele Fehler in diesen Versionen zu beheben, und er räumt sogar ein, dass die Arbeit auf der PS5 noch nicht begonnen hat. Der Zeitplan für dieses Jahr scheint jedoch zu halten, und auch, dass die Entwicklung von Chapter 5 dank der jüngsten Einstellungen nun "stetiger" voranschreitet.

Deltarune wurde im Oktober 2018 für PC, Mac, PS4 und Nintendo Switch veröffentlicht. Fox hat noch nichts über andere Versionen als PS5 bestätigt, können wir Deltarune auf Nintendo Switch 2 als native Version erwarten und nicht abwärtskompatibel mit Switch 1?