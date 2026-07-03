Deltarune Kapitel Fünf

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Während ich am 9. Juni während des Nintendo Direct gespannt wartete, überschwemmten Nachrichten den Live-Chat. "Deltarune! Verkünde Deltarune!" "Wo ist Deltarune!". Es scheint, als wäre die Menge nur aus einer Sache da. Ein kleiner Hund taucht mit einer Blume auf dem Kopf aus dem Boden hervor, und da wussten sie, Deltarune würde 'morgen' kommen. Liebevoll 'Deltajune' genannt, veröffentlichte Toby Fox' neueste Folge der Episodenserie Deltarune am 24. Juni sein fünftes Kapitel. Um Asgore und seinen Blumenladen herum verankert, blüht 'Kapitel Fünf' mit Undertale-Anspielungen, skurrilen Charakteren und natürlich einem unglaublichen Soundtrack.

Im Anschluss an die Ereignisse von Deltarune Kapitel Vier beginnt Kapitel Fünf damit, dass Susie und Kris das Fest der Stadt erkunden, komplett mit einem Riesenrad und einem Eisstand, der vom berühmten Sans betrieben wird, sowie einem Porträtstand, der von Temie (Fox' langjähriger Lebenspartner, dargestellt als cartoonhafter Hund) betrieben wird. Als sie den Tag auf dem Jahrmarkt beenden, bemerken die beiden, dass Asgores Laden begonnen hat, große Rauchwolken auszustoßen, was darauf hindeutet, dass ein weiterer Dunkler Brunnen entstanden ist und er möglicherweise in Gefahr ist. Susie und Kris betreten die Dunkle Welt durch die Hintertür des nun überfluteten Blumenladens und treffen sich mit dem lieben Prinzen Ralsei, um den Brunnen zu schließen und Asgore zu retten.

Kapitel Fünf ist ein skurriles und spaßiges Erlebnis, das sich problemlos in ein oder zwei Sitzungen spielen lässt. Der Hauptantagonist der Folge, Flowery, ist ein Anime-Stil Blumenmensch-Hybrid, der vollständig von Fox gesprochen wird – eine neue Ergänzung der Serie, da traditionell die Charaktere 8-Bit-Stimmen und gelegentlich einige Sprachzeilen erhalten. Das war eine großartige Wahl und hat Flowery als übertriebenen und farbenfrohen Antagonisten wirklich zum Leben erweckt. Jede Interaktion mit ihm war angenehm, und selbst als ich die Möglichkeit hatte, Voice-Overs auszuschalten, habe ich das nicht getan. Seine Einführung in das Kapitel überraschte mich völlig, da eine Anime-Zwischensequenz das 2D-Gameplay mit Flowerys charakteristischem Satz "Entschuldigung, dass du warten musste!" durchschneidet, der seinen Auftritt ankündigt.

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Eines der herausragendsten Merkmale dieses Kapitels und aller Werke von Fox ist der Soundtrack. Von Anfang bis Ende ist jeder Song, der zu hören ist, ein Hit. 'Running Sky', einer der letzten Titel im Spiel, zollt klassischen Mega Man-Soundtracks Tribut und ist ein Triumph. Fox war schon immer ein unglaublicher Komponist und hatDeltarune ihm eine Plattform geboten, um sein Talent auf kreative und innovative Weise zu präsentieren. Atmosphäre und Erzählweise sind auch in diesem Kapitel am besten, und ohne zu viele Spoiler sehen wir eine Fortsetzung der 'seltsamen Route' oder 'Schneegräber-Route', die in Kapitel Zwei zu sehen war, und Fox taucht wirklich in die von Twin Peaks inspirierte Geschichte ein, mit dem Verschwinden von Noelles Schwester Dess und dem Geheimnis darüber, was sich jenseits des Sees am Stadtrand verbirgt.

Ein weiterer Aspekt, der sehr gut funktionierte, war der Einsatz von Plattform-Gameplay durchgehend. Mit jedem Kapitel erweitert Deltarune sein Gameplay durch neue Gegnervarianten, Rätsel und jetzt auch 3D-Plattform-Elemente. Das war schon immer ein Vergnügen und bedeutete, dass jedes Kapitel eine neue 'Wendung' für das physische Gameplay bekommt, das sich nie ermüdet oder erschöpft. Wie bei Fox' Spielen zu erwarten, können die Begegnungen mit Gegnern schwierig sein, aber sie sind fair. Abgesehen von einem Angriff des geheimen Bosses, für den die Spieler eine Überarbeitung verlangen, fühlte sich kein einziger Angriff oder Kampf im Kapitel unfair oder unmöglich an. Tatsächlich war der Endboss trotz des erhöhten Schwierigkeitsanstiegs wirklich unterhaltsam, und es fühlte sich wirklich lohnend an, ihn besiegen zu können!

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Mit der Veröffentlichung jedes Kapitels wird deutlich, dass Fox immer selbstbewusster in seine Arbeit gewinnt, und es ist großartig zu sehen, wie sehr seine Fans mit seiner Arbeit interagieren und sie schätzen. Wir sind uns über das Veröffentlichungsdatum des sechsten Kapitels der Serie noch nicht sicher, da es im Abspann des Spiels keinen Hinweis auf ein Jahr oder einen Monat gab, nur einen 'Fortsetzung folgt'-Bildschirm. In seinen Newslettern über Fangamer hat Fox jedoch erklärt, dass die Entwicklung von Kapitel Sechs sehr gut läuft und es nicht unrealistisch wäre, wenn die Arbeit an Kapitel Sieben Ende dieses Jahres beginnt. Es überrascht nicht, dass Deltarune sehr schnell zu einem der erfolgreichsten und meistverkauften Indie-Spiele aller Zeiten wird, und das ist eine wohlverdiente Leistung für Fox.