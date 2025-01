Delta wird sein In-Flight-Entertainment mit 4K HDR QLED-Displays verbessern

HQ

Einer der besten Aspekte des Fluges an einen entfernten Ort ist, wenn Sie es sich in Ihrem Sitz bequem machen und beginnen, das breite Angebot an Bordunterhaltung zu erkunden. Der einzige Bereich, der dabei jedoch immer gefehlt hat, ist, dass die Displays und Bildschirme im Allgemeinen schlecht sind. Für Delta wird sich dies bald ändern, da das Unternehmen Pläne bekannt gegeben hat, seine Displays auf 4K HDR QLED-Alternativen aufzurüsten.

Wie kürzlich während des Delta CES-Showcase bestätigt wurde, werden die neuen Displays voraussichtlich ab 2026 in ausgewählten Flugzeugen zu sehen sein, und was sie zeigen werden, erklärt Delta Folgendes:

"Ein intelligentes 4K-HDR-QLED-Display, das ein kontrastreiches, lebendiges Kinoerlebnis bietet, das an Bord genauso gut aussieht wie zu Hause."

Die Verbesserungen während des Fluges werden auch Bluetooth-Funktionen bieten, mit denen Passagiere drahtlose Geräte verbinden können, es wird ein 96-TB-Speichersystem geben, um viel mehr Inhalte zu speichern und anzubieten, und eine Empfehlungs-Engine wird versuchen, die richtigen Filme und Shows für Sie zu finden. Hinzu kommt ein Do Not Disturb -Modus, der darauf abzielt, "Reisenden mehr Kontrolle über ihre Reise zu geben".

Delta arbeitet auch mit YouTube zusammen, damit Passagiere den Service auf Reisen zwischen den Zielen ansehen können.

Unnötig zu erwähnen, dass es so aussieht, als würde das Fliegen bald viel komfortabler werden.

