Delta Force, nächste Woche eine 20v20-Meisterschaft auszurichten.

Entwickler Team Jade hat bekannt gegeben, dass wir bereits nächste Woche auf ein großes, wettbewerbsorientiertes Turnier auf Delta Force freuen können. Als Delta Force 20 vs. 20 Warfare Championship bezeichnet, ist dies ein ehrgeiziges Ereignis, das am 11. Dezember beginnen wird.

Die Prämisse für die Veranstaltung ist einfach. Acht Teams sind anwesend, bestehend aus Mannschaften aus aller Welt, und werden in Matches eingeteilt, in denen sie um den Sieg kämpfen und antreten, alles um einen Gewinn von 200.000 Dollar zu sichern.

Insgesamt gehören zu den acht teilnehmenden Teams Teng Long, ToxidoNxG, Hostile Response, DNI, RRQ x 7Sins, No Mercy, RLF Rapid Lofi und Project One. Jedes dieser Teams tritt an einem Turnier teil, das sich über vier Tage erstreckt, wobei die ersten drei Tage die Playoffs umfassen, bevor am vierten und letzten Tag ein Finaltag angeboten wird. Der letzte Tag, der für den 14. Dezember angesetzt ist, bietet ein Finalspiel und dann eine Halbzeitshow, alles vor einem großen, abschließenden großen Finale, bei dem der Großteil des Preisgeldes angeboten wird.

Der Film findet live in Hanoi, Vietnam, statt, und Sie können die Live-Action am 11. Dezember um 5:00 GMT/6:00 Uhr MEZ hier verfolgen.