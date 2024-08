Delta Force: Hawk Ops wurde eine Million Mal auf Steam auf die Wunschliste gesetzt

HQ

Delta Force: Hawk Ops, der nächste Teil der umfangreichen Map Warfare-Reihe, hat offiziell eine Million Add-Adds auf der Wunschliste von Steam erreicht, was die Aufregung und Vorfreude auf die Rückkehr der kultigen Videospielreihe unterstreicht.

Für diejenigen, die es nicht kennen: Hawk Ops ist ein Free-to-Play-Taktik-Shooter, der sich derzeit in der Entwicklung für PC, Konsolen und mobile Geräte befindet. Als moderne Version der Delta Force-Serie wird das Spiel die FPS-Landschaft revolutionieren.

Auf der einen Seite verfügt es über einen Multiplayer-Modus, einschließlich Extraktions- und Kriegsmodi, der den Spielern ein dynamisches und strategisches Erlebnis in intensiven Schlachten bietet. Auf der anderen Seite gibt es die Einzelspieler- und Koop-Kampagne, die auf Ridley Scotts Klassiker Black Hawk Down basiert und eine actiongeladene Handlung bietet, die sowohl für das Solo- als auch für das Teamspiel ein fesselndes Erlebnis bietet.

Die Multiplayer-Modi von Delta Force: Hawk Ops sind wie folgt



Havoc Warfare: Ein 32-gegen-32-Spielermodus, in dem Teams auf zwei riesigen Karten (verfügbar in der Alpha) mit authentischem Terrain kämpfen und eine Reihe von Militärfahrzeugen, Panzern und Flugzeugen einsetzen, um den Feind auf den großen, lebendigen Schlachtfeldern zu bekämpfen.



Gefahrenoperationen: Bilde einen dreiköpfigen Trupp, um es mit rivalisierenden Teams und marodierenden, KI-gesteuerten Söldnern und königlichen Wachen aufzunehmen. Zufällige Events auf drei riesigen Karten (verfügbar in der Alpha) halten die Spieler auf Trab, während PvE-Missionen abgeschlossen werden können, um wertvolle Beute zu erhalten.



Wenn du mehr wissen möchtest, schau dir den offiziellen PC-Alpha-Testtrailer unten an, um einen kleinen Vorgeschmack darauf zu erhalten, was du von dem Spiel erwarten kannst. Zusätzlich zum Testtrailer wird Delta Force: Hawk Ops nächste Woche sein Debüt auf der Gamescom geben und den Besuchern einen genaueren Einblick in das geben, was kommen wird.