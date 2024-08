Delta Force: Hawk Ops Vorschau: Neue Waffen für neue Kriege

HQ

Shooter waren das erste Genre, das mich als Kind begeisterte. Ich habe diese Sommer mit jeder Call of Duty -Veröffentlichung auf PS3 verbracht und später unzählige Stunden und Stunden (und noch mehr Stunden) in CS:GO. Es ist ein Genre, das mich schon immer begeistert hat, mit seiner perfekten Mischung aus rasanter Action und Strategie. In letzter Zeit habe ich jedoch festgestellt, dass ich dem Genre gegenüber etwas gleichgültig bin.

Die jüngsten Call of Duty -Titel haben es nicht geschafft, die Magie der Vergangenheit einzufangen und haben mit Matchmaking-Problemen und einem Mangel an Innovation zu kämpfen. Counter-Strike 2 ist trotz seines vielversprechenden Potenzials seit seinem holprigen Start eine weitere Enttäuschung. In diesem Zusammenhang leuchtet Delta Force: Hawk Ops wie ein Licht am Ende des Tunnels. Dieses Spiel hat es geschafft, den Funken und die Nostalgie zurückzugewinnen, die ich beim Spielen von Shootern in ihren glorreichen Tagen verspürt habe. Es gibt mir Hoffnung, dass es in dem Genre noch Raum für neue und aufregende Erfahrungen gibt. Deshalb teilen wir heute unsere ersten Eindrücke von diesem neuen Ego-Shooter, Delta Force: Hawk Ops, dem neuesten Teil der umfangreichen Militär-Franchise.

Das erste, was mich beim Spielen von Delta Force: Hawk Ops beeindruckt hat, war die Grafik. Du brauchst keinen NASA-Computer, um es auszuführen – das Spiel sieht fantastisch aus und lief flüssig und ohne Probleme. Der Detailgrad ist unglaublich, von den Texturen der Waffen bis hin zur Umgebung, und die Animationen sind flüssig und realistisch, was ich bei einem Militär-Shooter sehr schätze.

Ein weiterer herausragender Aspekt ist die Entscheidung der Entwickler, einen sauberen und effizienten Ansatz für das Grafikdesign beizubehalten. Anstatt das Spiel mit visuellen Effekten zu überfluten, die das System überfordern könnten, entschieden sie sich für eine klare und scharfe Ästhetik. Dies verbessert nicht nur die Leistung, sondern auch die Sichtbarkeit im Kampf, wodurch es einfacher wird, Feinde ohne unnötige visuelle Unordnung zu erkennen.

Realismus ist ein Eckpfeiler von Delta Force: Hawk Ops. Jeder Operator, jede Waffe und jedes Fahrzeug ist mit beeindruckender Authentizität gestaltet. Du wirst aufgrund von Urheberrechtsproblemen keine ausgefallenen Charaktere oder generischen Waffennamen finden. Dieser Detaillierungsgrad macht das Spiel nicht nur immersiver, sondern hilft den Spielern auch, sich mit der Ausrüstung vertraut zu machen, insbesondere für diejenigen unter uns, die an echte Waffennamen gewöhnt sind.

Die Animationen zum Nachladen, Inspizieren und Hantieren mit Waffen sind akribisch detailliert. Du kannst die Kugeln im Magazin und in der Kammer sehen, und die Bewegungen der Charaktere spiegeln das Gewicht und die Geschwindigkeit der Waffen genau wider. Diese Liebe zum Detail verstärkt das Gefühl des Realismus erheblich.

Delta Force: Hawk Ops bietet zwei Hauptspielmodi: Hazard Operations (ein Extraktionsmodus) und Havoc Warfare (ein groß angelegter Kriegsmodus).

Der Extraktionsmodus war eine angenehme Überraschung. Generell bin ich kein Fan von taktischen Shootern und Extraktionsmodi, weil sie tendenziell langsamer und akribischer sind. Tatsächlich hatte ich noch nie zuvor eines gespielt, nicht einmal Tarkov (ja, ich weiß!). Dieser Modus hat es jedoch geschafft, mein Interesse zu wecken, da er dich dazu zwingt, deine Ausrüstung sorgfältig zu planen, bevor du eine Karte infiltrierst, die sowohl mit KI-gesteuerten Feinden als auch mit echten Spielern gefüllt ist.

Das Gesundheits- und Schadenssystem ist unglaublich realistisch und ermöglicht den gezielten Schaden an verschiedenen Körperteilen. Dies fügt eine zusätzliche Strategieebene hinzu, da eine Wunde am Bein dich verlangsamen kann, während ein Schuss in den Arm deine Genauigkeit beeinträchtigen kann. Ich habe die Spannung und Herausforderung dieses Modus wirklich genossen und bin gespannt darauf, andere Titel wie Escape from Tarkov auszuprobieren.

Der groß angelegte Kriegsmodus ist im Wesentlichen eine Mischung aus Call of Duty und Battlefield, aber mit einem größeren Sinn für Realismus und Glanz. Die Karten sind riesig, vergleichbar mit denen in beiden Spielen, und es gibt keine Probleme mit dem Rendern von Entfernungen. Das Gameplay ist flüssig und jede Waffe fühlt sich gut gestaltet an, wobei die Projektilphysik einen zusätzlichen Hauch von Authentizität verleiht.

Die Eroberungszonen sind clever gestaltet und ähneln oft kleineren Karten von Call of Duty, was die Action konstant und spannend hält. Die Fahrzeugmechanik ist gut ausbalanciert, und es gibt nur eine begrenzte Anzahl auf der Karte, um zu verhindern, dass sie überstrapaziert werden.

Die Kerndynamik des Gameplays und das Kampfsystem sind ebenfalls außergewöhnlich gut gestaltet. Die Waffen lassen sich reibungslos handhaben, mit Rückstoß- und Nachlademechaniken, die sich natürlich und gut verarbeitet anfühlen. Tatsächlich habe ich mehr Rückstoß erlebt als in anderen Shootern, was ich schätze, weil es dem Spiel Realismus und Schwierigkeit verleiht. Alle Waffen im Spiel verwenden Projektile, was bedeutet, dass sie beim Abfeuern nicht sofort treffen. Dies fügt eine zusätzliche Ebene der Fertigkeit hinzu, da du die Projektilgeschwindigkeit bei Fernkämpfen berücksichtigen musst.

Die Waffenanpassung ist umfangreich, mit einer großen Auswahl an Zubehör und alternativen Feuermodi. Jede Waffe kann an verschiedene Spielstile und Situationen angepasst werden, was eine Funktion ist, die ich sehr schätze. Das manuelle Neigungssystem fügt eine weitere taktische Ebene hinzu, die es dir ermöglicht, um Ecken zu spähen und effektiver in Deckung zu gehen.

Ein Bereich, in dem Delta Force: Hawk Ops wirklich herausragend ist, ist die Inventar- und Gadget-Verwaltung. Jeder Charakter hat mindestens vier Gadgets, was anfangs überwältigend sein kann. Sobald man sich jedoch daran gewöhnt hat, fügt es eine erhebliche taktische Tiefe hinzu. Die Benutzeroberfläche für die Verwaltung des Inventars, insbesondere im Extraktionsmodus, ist detailliert und erfordert, dass Sie jeden Gegenstand in Ihrem Rucksack sorgfältig organisieren. Es mag anfangs kompliziert sein, aber sobald Sie sich daran gewöhnt haben, wird es ziemlich intuitiv.

Eine andere Sache, die ich mag, ist, dass jeder Spieler eine andere Rolle einnehmen kann. Du kannst zum Beispiel ein Sanitäter sein, der Teamkameraden wiederbelebt, ein Scharfschütze oder ein Soldat mit einem Granatwerfer. Diese Rollen sind nicht überwältigend, aber sie bringen Abwechslung und strategische Optionen in das Spiel.

Ein entscheidender Aspekt, den die Entwickler deutlich gemacht haben, ist ihr Engagement, ein "Pay-to-Win"-Modell zu vermeiden. Das ist großartig, weil es sicherstellt, dass Geschicklichkeit und Anstrengung belohnt werden (und nicht nur Ihr Geldbeutel). Das Einzige, wofür ihr bezahlen müsst, ist der Kampagnenmodus, aber wir werden ihn in einem anderen Artikel behandeln, da er in der Alpha nicht verfügbar war und wir noch keine Gelegenheit hatten, ihn auszuprobieren.

Und das war's für heute. Delta Force: Hawk Ops entwickelt sich zu einem starken Konkurrenten im Genre der Militär-Shooter. Obwohl es nicht radikal innovativ ist, beschwört es die Nostalgie der glorreichen Tage herauf, und seine Ausführung ist ausgefeilt und professionell. Mit zufriedenstellendem Gameplay, beeindruckender Grafik und einem Fokus auf Realismus bietet das Spiel ein Erlebnis, das Fans der frühen Call of Duty -Titel ansprechend finden werden. Obwohl es nur ein weiterer militärischer Shooter unter vielen ist, zeichnen ihn seine Qualität und Liebe zum Detail aus. Ich bin gespannt, wie sich dieses Spiel in seinen zukünftigen Phasen entwickeln wird. Und ich empfehle auf jeden Fall, es sich anzusehen.