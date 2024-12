Delta Force Game Director macht Hoffnungen auf einen Battle-Royale-Modus zunichte

HQ

Viele berühmte Shooter-Franchises haben sich in den letzten Jahren entschieden, einen Battle-Royale-Modus zu implementieren, aber ein Spiel, das diesen Modus nicht bekommen wird, ist Delta Force. Das Spiel ist gerade erst im Early Access gestartet, aber in einem kürzlich durchgeführten AMA wurde Game Director Shadow Guo gefragt, ob wir ein Delta Force Battle Royale sehen würden.

Auf Reddit (via Insider Gaming) informierte Guo den Fan schnell darüber, dass solche Pläne nicht in Arbeit sind. "Unser Hauptaugenmerk liegt auf Operationen und Kriegsführung." Sagte Guo.

Was den Einzelspieler-Modus betrifft, so liefert Delta Force immer noch eine vollständige Kampagne ab, die voraussichtlich Anfang nächsten Jahres veröffentlicht wird. In der Zwischenzeit könnt ihr eure Schießkünste in den Modi "Operationen" und "Kriegsführung" verbessern.