Delta Air Lines bietet Passagieren nach Absturz in Toronto 30.000 US-Dollar

HQ

Delta Air Lines bietet jedem der 76 Passagiere an Bord eines Fluges, der in Toronto notgelandet ist, 30.000 US-Dollar an, ein Schritt, der als Vorauszahlung beschrieben wird, um unmittelbare finanzielle Belastungen zu bewältigen.

Das Flugzeug, das aus Minneapolis kam, schlitterte in Flammen über die Landebahn, bevor es sich auf den Kopf stellte und die Passagiere in ihren Sitzen hängen ließ. Wie durch ein Wunder überlebten alle, wobei 21 Personen kurzzeitig ins Krankenhaus eingeliefert wurden, bevor sie entlassen wurden.

In einer kürzlich veröffentlichten E-Mail (via BBC) erklärte der Anwalt Vincent Genova, dass die Entschädigung in Höhe von 30.000 US-Dollar als Vorschuss dient, um den Opfern des Flugzeugabsturzes bei der Bewältigung unmittelbarer finanzieller Schwierigkeiten zu helfen, und die Fluggesellschaft plant, diesen Betrag von allen Ansprüchen abzuziehen, die später beglichen werden.

Nach Angaben von Herrn Genova haben mehrere Passagiere bereits einen Rechtsbeistand in Anspruch genommen, mit der Erwartung einer weiteren Entschädigung für schwere Verletzungen. Die Ermittler untersuchen mögliche Ursachen, darunter hartes Winterwetter und ein steiler Abstieg.