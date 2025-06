Deloitte ermöglicht es seinen Mitarbeitern jetzt, Lego im Wert von bis zu 1000 US-Dollar mit Firmengeldern zu kaufen

HQ

Das professionelle Dienstleistungsnetzwerk Deloitte stellt seinen US-Mitarbeitern bis zu 1000 US-Dollar zur Verfügung, um ihr Wohlbefinden zu decken, und ermöglicht es ihnen nun, dieses Geld für den Kauf von Lego zu verwenden, wenn sie dies wünschen. Das Unternehmen, das Prüfungs- und Wirtschaftsprüfungsberatung, Finanzberatung, Risikoberatung, Steuern und damit verbundene Dienstleistungen anbietet, bietet dieses Wohlfühlprogramm schon seit einiger Zeit an und gibt den Mitarbeitern die Möglichkeit, Kissen, Mitgliedschaften im Fitnessstudio und mehr für den Cent des Unternehmens zu kaufen.

Jetzt wurden Legos und Puzzles zu dem Programm hinzugefügt, wie aus Dokumenten hervorgeht, die Business Insider entdeckt hat. Dies ist nicht das erste Mal, dass Freizeitaktivitäten von der Regelung erfasst werden, da sogar Spielkonsolen wie die PlayStation und Xbox mit dem Geld gekauft werden durften.

Die 1000 US-Dollar gelten pro Mitarbeiter und Jahr, wenn Sie also ein US-Angestellter von Deloitte sind, geben Sie vielleicht nicht Ihr gesamtes Taschengeld auf einmal aus. Die meisten angestellten Mitarbeiter haben Anspruch auf dieses Geld, aber es ist etwas seltsam, dass Deloitte es nicht an die Mitarbeiter in seinen anderen Ländern ausgibt, insbesondere wenn man bedenkt, dass sich der Heimatsitz in London befindet.

