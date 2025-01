Dell plant nicht, einen Handheld-Alienware-PC zu entwickeln

HQ

Ob man sie liebt oder hasst, Handheld-Gaming-PC-Systeme wie Steam Deck, MSI Claw, Asus ROG Ally, Lenovo Legion Go und so weiter werden immer beliebter, bis zu dem Punkt, an dem es sehr klar ist, dass wir einfach immer mehr Versionen auf der ganzen Linie sehen werden. Wird das jedoch auch eines von Dells Gaming-Sparte Alienware beinhalten?

Die Antwort lautet: Im Moment nein. In einem Interview mit Indian Express sprach Dells eigener General Manager Matt McGowan über Handheld-Spielgeräte und darüber, wie Nintendo den Sektor mit den besten Optionen auf dem Markt, die ein "nahtloses Erlebnis" in den Hardware- und Softwareabteilungen bieten, in den Würgegriff hat.

McGowan erklärt dann, dass die PC-Alternativen der großen Technologie-Titanen einfach "einen guten Job machen", einen, der "nicht ganz alle diese Faktoren erfüllt", wenn es darum geht, die Kästchen anzukreuzen, die der Switch erreicht. Dies führte McGowan dann auf den Weg, um zu bestätigen, dass Dell keine Pläne für einen Handheld-Alienware-Gaming-PC hat, da dies derzeit "kein Schritt ist, den wir bereit sind zu gehen".

Wenn man bedenkt, dass viele Gerüchte darauf hindeuten, dass Xbox in naher Zukunft in den Handheld-Markt einsteigen wird, und andere, die behaupten, dass Sony auch eine Form von Handheld-Gerät in Arbeit hat, das Spiele nativ statt über die Cloud wie das Portal abspielen wird, ist eine Zukunft mit einem Alienware-Handheld vielleicht nicht ausgeschlossen. zumal Acer, MSI, Lenovo, Asus und andere Hardware-Konkurrenten Optionen in diesem Sektor anbieten.