Deliver Us Mars wird bald kostenlos im Epic Game Store erhältlich sein

Kostenlos ist gut, und bald wird jeder, der ein Konto im Epic Game Store hat, in der Lage sein, ein ziemlich neues Abenteuer ohne zusätzliche Kosten herunterzuladen. Deliver Us Mars wurde Anfang 2023 veröffentlicht, und zwischen dem 23. und 30. November können alle Epic-Benutzer das Spiel erhalten, ohne ihre Brieftaschen öffnen zu müssen. Es gibt auch zwei weitere Spiele, die bis dahin kostenlos heruntergeladen werden können, und zwar Surving the Aftermatch und das Rollenspiel Earthlock, die bis zum 23. November zum Download zur Verfügung stehen.

Was Deliver Us Mars betrifft, so haben wir das Spiel Anfang Februar getestet, und zusammen mit einer Bewertung von 7/10 lieferte Alex Hopley die folgende Rezension.