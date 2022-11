Deliver Us Mars glänzt mit Spannung und Atmosphäre, auch wenn sein Klettern fehlt

HQ

Hast du dich jemals gefragt, wie es wäre, als Lara Croft-Charakter auf dem Mars zu spielen? Nun, wenn die Antwort auf diese Frage ein klares Ja ist, dann wird KeokeN Interactives Deliver Us Mars genau das Richtige für Sie sein. Ich weiß das, weil ich kürzlich die Gelegenheit hatte, den Sci-Adventure-Titel im Rahmen einer Vorschausitzung zu erleben, bei der ich zwei verschiedene Teile des Spiels als Teil von zwei verschiedenen einzigartigen Kapiteln erleben konnte.

Deliver Us Mars setzt die Deliver Us-Serie fort, die 2019 mit Deliver Us The Moon begann. Dieses Spiel tauscht jedoch Mondumgebungen gegen den staubigen roten Planeten und verbessert sein narratives Angebot, indem es spannende und atmosphärische Sequenzen serviert, die mich an Action-Adventure-Titel wie Uncharted und Tomb Raider erinnern. Zugegeben, da es sich um eine Indie-Produktion handelt, hat sie nicht ganz die gleichen Ressourcen dahinter, und das ist in einigen Teilen des Gameplays zu spüren, aber man kann deutlich sehen, dass zusätzliche Anstrengungen und Betonung auf eine packende und emotional komplexe Handlung gelegt wurden.

Die Versatzstücke und Orte, die Sie besuchen werden, sind aufregend und voller Geheimnisse und auch Gefahren. Sie werden nicht mit außerirdischen Bedrohungen oder tödlicher Flora konfrontiert, aber Sie müssen die Umweltgefahren der zerfallenden und rostenden menschlichen Infrastruktur auf dem Mars überwinden. Zwischen dem Springen und Klettern über und auf alle möglichen Gerüste und Felsvorsprünge bis hin zum Festhalten an Leben, wenn ganze Abschnitte eines Levels in Stücke fallen, gibt es eine Menge, die dein Herz höher schlagen lässt, weshalb es ein bisschen schade ist, dass sich die Klettermechanik so träge und stabil anfühlt, dass es die Schwerkraft jeder Begegnung einschränkt.

Versteht mich nicht falsch, die Art und Weise, wie das Klettern angeboten wird, ist im realistischen Sinne brillant. Sie müssen Ihre Kletterpicks ständig verwenden, um sich an einer Wand zu halten, und dann manuell einen nach dem anderen bewegen, um über und nach die Wände zu schlurfen. Theoretisch ist es ein großartiges System, und für ein Spiel, das manchmal weniger spannend ist als Deliver Us Mars, würde sich das wie zu Hause anfühlen, aber wenn die Welt um dich herum in Stücke fällt und du mit deinem Controller oder deiner Maus kämpfst, um die Protagonistin Kathy dazu zu bringen, ihre Auswahl genau an der richtigen Stelle zu platzieren, und dennoch fühlt sie keine Eile, eine solche Aktion abzuschließen. Das wird ein bisschen deprimierend.

Zum Glück sind die Rätsel, aus denen das Spiel besteht, nicht so konzipiert, dass sie Ihren Verstand verwirren oder Sie dazu bringen, ein Blutgefäß zu knallen, wenn Sie versuchen, sie zu knacken. Im Allgemeinen, nach dem, was ich gesehen habe, wenn Sie einen klaren Verstand behalten und jedes Rätsel methodisch behandeln, werden Sie es ziemlich schnell knacken, wobei Rätsel Sie normalerweise bitten, Energiestrahlen zu Orten zu führen, um Türen zu öffnen oder Objekte zu machen. Es mag nicht zu komplex erscheinen, aber wenn Sie Splitter, Widerstände und Verstärker und dann auch Vertikalität und Hindernisse einführen, können die Dinge ziemlich schnell komplex werden.

Es ist ein Glück, dass Kathy hier eine helfende Hand hat, um alle Probleme zu überwinden, auf die sie stoßen könnte, da die Drohnenmechanik aus dem ersten Spiel zurück ist und es Ihnen ermöglicht, Level besser zu erkunden, Objekte an Orte zu bewegen, an denen Kathy sie auch nicht tragen kann, sogar Türen zu öffnen, indem sie sich durch Lüftungsöffnungen bewegt. Es gibt viele Feinheiten zu erforschen und zu verstehen, und das ist definitiv ein Highlight.

Deliver Us Mars entwickelt sich zu einem ziemlich aufregenden Science-Fiction-Abenteuer. Es scheint im Vergleich zu seinem Vorgänger an wichtigen Stellen eine bessere Tiefe zu haben, auch wenn ich ein paar Frustrationen mit der Bewegungssuite hatte. Dennoch, jeder, der Abenteuertitel mit Tonnen von Klettermechaniken mag - ähnlich den Uncharted-Spielen und der Tomb Raider-Serie - sollte nach diesem Ausschau halten, da es viel zu bieten hat.