Deliver Us Mars Entwickler zuletzt von Entlassungen betroffen

HQ

Diese massive Entlassungswelle, die die Spieleindustrie nicht nur im Jahr 2023, sondern auch in den ersten beiden Monaten des Jahres 2024 getroffen hat, hat nicht nur große Publisher und Entwickler getroffen, sondern auch Indie- und kleinere Studios.

Das neueste, das diese Kriterien erfüllt, ist das talentierte Team, das uns die Spiele Deliver Us (the Moon und Mars ) gegeben hat, da KeokeN Interactive gezwungen war, rund 25% seiner Entwickler zu entlassen. Vier der 19-köpfigen Mitarbeiter wurden entlassen, nachdem Geschäftsführer Paul und CEO Koen Deetmen Gehaltskürzungen hingenommen hatten, um über die Runden zu kommen.

"Leider mussten wir in diesem Monat 4 unserer 19 Mitarbeiter entlassen. Dies wurde beschlossen, nachdem Paul und ich als Management bereits erhebliche Gehaltskürzungen hinnehmen mussten, sogar so weit, dass wir in den letzten Monaten überhaupt kein Gehalt bezogen haben.

"Wenn man als Führungskraft das Glück hat, Dinge von der Unternehmensspitze aus zu entscheiden, zu planen oder zu tun, ist man auch damit belastet, den ersten Schlag einzustecken, wenn es schwierig wird.

"Zumindest ist es das, worauf Paul und ich in rauen Gewässern immer hingetrieben sind. Wir versuchen, das Team so lange wie möglich zu schützen. Das ist unsere wichtigste Verantwortung als Studiodirektoren."

Angesichts dieser Entlassungen ist unklar, was die Zukunft für die Entwicklungspipeline von KeokeN Interactive bereithält.