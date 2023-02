HQ

Deliver Us Mars ist die Fortsetzung von Deliver Us the Moon aus dem Jahr 2018. Deliver Us Mars spielt zehn Jahre nach den Ereignissen des ersten Spiels und erfordert nicht unbedingt, dass Sie Deliver Us the Moon gespielt haben, um zu verstehen, was vor sich geht. Obwohl uns direkt vor dem Tor bewusst wird, dass die Geschichte von Deliver Us the Moon einen Einfluss auf das hatte, was in der Welt vor sich geht, und viele Charaktere zurückkehren, fühlen wir uns nicht ausgeschlossen, wenn wir dieses Spiel nicht zuerst erlebt haben.

Stattdessen ist Deliver Us Mars eine dieser angenehmen Fortsetzungen, für die Sie keine Kenntnisse des Originalwerks benötigen, um genossen zu werden. Es ist leicht, in das Geheimnis von Outward, der Welt und der düsteren, aber realistischen Zukunft hineingezogen zu werden, die KeoKeN sich für Deliver Us Mars vorgestellt hat.

In der nicht allzu fernen Zukunft von Deliver Us Mars stirbt die Welt aufgrund der Handlungen und der Ignoranz der Menschheit. Es ist keineswegs eine originelle Idee, aber die Art und Weise, wie Deliver Us Mars seine Science-Fiction in der Realität begründet, war auf mehreren Ebenen erfrischend. Im Gameplay schien es, dass viel Forschung betrieben wurde, um alle Möglichkeiten zu identifizieren, wie Deliver Us Mars so eng wie möglich mit der Realität verbunden sein könnte. Insbesondere der Start einer Rakete erwies sich als ziemlich knifflig, mit verschiedenen Aufgaben, bevor Sie einfach den großen Knopf drücken, der Sie in den Weltraum schießt. Nichts von diesem Realismus hat Deliver Us Mars jemals auf die Seite der Langweiligkeit gebracht, und es dient nur als weiteres Eintauchen in die Art von geerdeter Science-Fiction, die KeokeN anstrebt.

Ähnlich wie die Realität die Welt erdet, gibt unsere neue Protagonistin Kathy der Erzählung einen starken Anker. Sie ist nicht nur gut geschrieben, sondern mit einem persönlichen Interesse an Outward und der Crew, die geschickt wurde, um die schwer fassbare Gruppe aufzuspüren, führt Kathys POV dazu, dass die Grenzen zwischen beiden Seiten verschwimmen, und man ist sich nie ganz sicher, welcher "richtige" zu folgen ist. Interessant an Deliver Us Mars ist auch, wie wir sowohl die Geheimnisse dessen, was auf dem Mars passiert ist, enträtseln als auch mehr und mehr in Kathys Hintergrundgeschichte eintauchen, was dem Spieler zwei wichtige Intrigenpunkte gibt.

Dies führt uns zur Erzählung von Deliver Us Mars, dem großen Elefanten im Raum. Als lineares, kurzes Spiel, für das Sie nur etwa 8 Stunden benötigen sollten, hat Deliver Us Mars viel zu bieten. Zum größten Teil gelingt es. Deliver Us Mars beginnt mit einem Knall und lädt Sie ein, die Geschichte des roten Planeten zu erkunden und das schattenhafte Geheimnis hinter Outward zu vervollständigen. Während des ersten und zweiten Aktes der Geschichte werden Sie allein diese Geheimnisse fesseln, während Sie in den Weltraum fliegen und weitere Informationen entdecken. In diesen Punkten ist die Geschichte gut getaktet, da sie sich schnell bewegt, ohne das Gefühl zu haben, dass sie zu schnell geht, als dass Sie mithalten könnten. Es gibt auch viele langsamere Momente, die es uns ermöglichen, mehr über unsere Hauptcharaktere herauszufinden und unsere Beziehungen zu ihnen aufzubauen.

Während seines letzten Abschnitts verliert Deliver Us Mars jedoch diese Qualität seines Tempos und fühlt sich gehetzt an. Die letzte Stunde des Spiels fühlt sich an, als wären es etwa drei Stunden Spielzeit in einem, während wir auf ein abruptes Ende hinarbeiten, das nur das Gefühl hinterlässt, dass wir nicht ganz das dramatische Ende erreicht haben, auf das sich der Rest des Spiels aufbaut. Es ist sicherlich nicht genug, um nach dem Sieg über Deliver Us Mars einen übermäßig sauren Geschmack im Mund zu hinterlassen, aber es ist ein Punkt der leichten Enttäuschung.

Außerhalb seiner Geschichte führt Sie Deliver Us Mars durch mehrere Kapitel des puzzlebasierten Abenteuer-Gameplays, die darauf hinauslaufen, entweder einen Kraftstrahl mit einem Punkt zu verbinden, um fortzufahren, oder zwei Kletterpicks zu verwenden, um sich durch die Umgebung zu arbeiten. Die Balkenrätsel machen Spaß, mit gerade genug Herausforderung, um sie größtenteils spannend zu halten, ohne sich als frustrierend zu erweisen. Aber im Laufe der Zeit fühlen sie sich ein bisschen gleich, und es wäre interessant gewesen, ein anderes Element oder eine andere Art von Puzzle hinzugefügt zu sehen. Das Klettern erweist sich zunächst als schwierig und etwas frustrierend, besonders mit Maus und Tastatur, aber sobald Sie sich daran gewöhnt haben, erweist es sich als solide Gameplay-Mechanik. Ich habe nie vor Freude über einen anderen Kletterabschnitt gekeucht, aber ich hatte auch keine Angst, ihnen zu begegnen.

Etwas, das die Kletterabschnitte in Deliver Us Mars oft noch angenehmer machte, waren die Umgebungen des Spiels. Es gibt einige wunderschöne Bilder in Deliver Us Mars, von der sterbenden Erde bis zum roten Planeten selbst, Sie können viele verschiedene Landschaften sehen, die es wert sind, sich einen Moment Zeit zu nehmen. Diesen großartigen Umgebungen stehen jedoch die seltsamen Charaktermodelle gegenüber. Kathy und unser Hauptteam sind sich darüber im Klaren, aber die anderen menschlichen Charaktermodelle im Spiel wirken ziemlich unheimlich und können von der Immersion ablenken, während Sie darum kämpfen, das seltsame Gesicht vor Ihnen mit einem Menschen zu verbinden. Beeindruckende Sprachdarstellungen und Dialoge bedeuten, dass dies das Gesamterlebnis nicht allzu sehr beeinträchtigt, aber die Charaktermodelle fühlen sich an, als wären sie in der Vergangenheit des Spiels gefangen, während der Rest der Grafik gegen viele andere moderne Titel standhält.

Deliver Us Mars hat viel zu mögen. Es gibt einen starken narrativen Kern, der sich durch den größten Teil zieht, unterstützt von großartigen Sprachleistungen, insbesondere von Ellise Chappell, die Kathy spielt, und es gibt auch ein solides Gameplay und beeindruckende Grafiken. Trotz seiner guten Punkte gibt es einige Schlüsselfaktoren, die Deliver Us Mars in einem Zustand von sehr gut und nicht großartig machen. Trotz seiner vielen Stärken hat es gerade genug, um es davon abzuhalten, eine höhere Punktzahl zu erreichen.