Deliver at All Costs Vorschau: Crazy Taxi trifft auf Destroy All Humans!

Als ich vor ein paar Wochen nach London reiste, um einen Triple-Header von Konami-Projekten zu spielen, darunter Silent Hill 2 Remake und Metal Gear Solid Δ: Snake Eater, hatte ich wirklich nicht erwartet, dass die neue IP mich am meisten umhauen würde.

Die Leute von Far Out Games haben sich das geniale Konzept ausgedacht, ein Crazy Taxi -ähnliches Erlebnis zu schaffen, bei dem du, anstatt Menschen durch eine moderne Stadt zu befördern, ein Lieferfahrer bist, der in einer fiktiven amerikanischen Stadt der 1950er Jahre lebt. Dieses Spiel ist als Deliver at All Costs bekannt, und wie der Name schon sagt, besteht das Ziel darin, Ihr Lieferziel in jeder Situation zu erreichen, und glauben Sie mir, es wird Zeiten geben, in denen Sie einfach die Worte für das verlieren, was passiert.

Deliver at All Costs spielt sich aus einer isometrischen Perspektive, ein bisschen wie Diablo zum Beispiel, und die Idee ist, dass man sich hinter das Steuer eines Autos setzt und die Welt aufwühlt, um die Arbeit ohne Rücksicht auf die Umweltbelastung zu erledigen. Oh, und es wird Auswirkungen auf die Umwelt geben, da die Spielwelt vollständig zerstörbar ist, was bedeutet, dass du durch jedes Gebäude pflügen, jedes Auto zertrümmern, jede Pipeline zerstören oder jeden Fußgänger überfahren kannst. Es ist ein bisschen so, als ob Grand Theft Auto auf diese Weise auf Destroy All Humans! trifft, aber der Hauptunterschied besteht darin, dass es in Deliver at All Costs keine wirklichen Konsequenzen für Ihre Handlungen gibt. Wenn du genug Chaos anrichtest, ziehst du vielleicht die Aufmerksamkeit der örtlichen Polizei auf dich, aber sie ist deinem fahrerischen Talent nicht gewachsen und nachdem du die Sichtlinie durchbrochen hast, kannst du aus deinem Auto springen, in einen Müllcontainer springen und warten, bis die Hitze nachlässt.

Sie haben wahrscheinlich die Erwähnung gesehen, dass Sie aus Ihrem Auto aussteigen können, und fanden es ein wenig überraschend, und das ist es irgendwie. Aber der Grund dafür ist, dass die Welt mit Ecken und Winkeln übersät ist, mit versteckten Geheimnissen und Nebenquest-Anbietern, von denen die meisten so bizarr und seltsam sind wie die Hauptziele der Lieferung. Warum sollten Sie sich die Mühe machen, dies zu tun, das über die bloße Jagd nach den schwer fassbaren 100 % hinausgeht? Denn diese belohnen oft Handwerksteile oder Blaupausen, mit denen du dein Auto verbessern und verändern kannst, indem du einen Kran hinzufügst, um bei Lieferaufgaben zu helfen, oder indem du Hängetüren hinzufügst, die manuell geöffnet werden können, wenn du um die Welt fliegst, um einen ahnungslosen Zivilisten auszuschalten und in die Stratosphäre zu befördern.

Wie auch immer, was ist mit einigen dieser wilden Lieferaufgaben, die ich immer wieder erwähne. Was als einfache Kiste mit hochflüchtigen Feuerwerkskörpern begann, die explodierte, als ich sie zwischen ein paar verschiedenen Regionen der Weltkarte transportierte, entwickelte sich bald zu einem lebenden Marlin, der größer war als mein Auto, 80 verrottenden Wassermelonen, die jeweils separat der Physik gehorchten, und einer Ballonherstellungsmaschine, die mein Auto gelegentlich für ein paar Sekunden vom Boden abheben ließ. Jede Lieferaufgabe unterschied sich massiv von der vorherigen, und man ist wirklich, wirklich nie auf das vorbereitet, was Deliver at All Costs als nächstes auf einen zukommen wird.

Ich muss sagen, dass die Welt ein bisschen einfach schien. Es gibt zwar mehrere einzigartige Gebiete, die jeder mit seinen eigenen Biomen und Stilen besuchen kann, aber wenn du erkundest, wird von dir höchstens erwartet, dass du einfach Kisten zertrümmerst, die mit gelben Kreuzen markiert sind, um das darin gefundene Geld zu plündern, oder Truhen zu entdecken und zu öffnen, um zusätzliche Handwerksausrüstung und Blaupausen zu finden. Auch in dieser Hinsicht ist es ein bisschen Destroy All Humans! und weniger Maneater, wo Tripwire es geschafft haben, ihre seltsame Welt mit zusätzlichen Aufgaben und Herausforderungen interessant zu halten.

Apropos DAH und Maneater, Deliver at All Costs hat einen ähnlichen Sinn für Humor, mit einem sehr satirischen komödiantischen Ton, der auch zum Thema des Gameplays passt. Es macht einen eher geneigt, mehr über die verschiedenen Charaktere und ihre Motivationen zu erfahren, auch wenn sich die Geschichte hauptsächlich um die Figur von Winston Green zu drehen scheint, der einfach nur versucht, zu überleben, nachdem er von seinem geliebten und beeindruckenderen Job als Raketeningenieur entlassen wurde.

Aber die Sache ist die, dass es eine unbestreitbar lustige Aura und Ästhetik mit Deliver at All Costs gibt. Es macht ehrlich gesagt mühelos Spaß, dieses Spiel zu erlernen und zu spielen, und mit einer Hauptgeschichte von etwa 11 Stunden - mit Vervollständigern, die weitere fünf Stunden oder so hinzufügen -, einem reinen Einzelspieler-Design und einer Reihe von Spielmechaniken und einer Zerstörungs-Engine, die die halboffene Welt zu einem echten Spielplatz macht, gibt es viele Gründe, sich auf dieses Spiel zu freuen. Ich glaube wirklich, dass die verrückte Natur dieses Spiel im Laufe der Stunden immer wieder frisch erscheinen lassen wird, und was das betrifft, werde ich definitiv nach St. Monique zurückkehren, um mehr Deliver at All Costs zu erleben, wenn es schließlich auf PC und Konsolen erscheint.