Deliver at All Costs erscheint im Mai, wird kostenlos im Epic Games Store sein

Letztes Jahr durften wir euch alles über unsere Zeit mit Deliver at All Costs erzählen, einem lustigen und albernen Crazy Taxi -ähnlichen Lieferspiel, das vom schwedischen Entwickler Far Out Games stammt und von Konami veröffentlicht wird. Nach dieser ersten Enthüllung wurde das offizielle Veröffentlichungsdatum für das Spiel bekannt gegeben, was bedeutet, dass wir nun das feste Datum kennen, an dem dieses Spiel für alle verfügbar sein wird.

Der 22. Mai ist dieses Datum. Das Actionspiel, das für PC, PS5 und Xbox Series X/S-Geräte erscheint, ist fast bereit, seine Ankunft zu feiern, und zu diesem Anlass wurde auch ein neuer Trailer zum Veröffentlichungsdatum veröffentlicht.

Zu dieser Nachricht kommt hinzu, dass wir jetzt Vorbestellungen für das Spiel erhalten haben und bis zur Veröffentlichung einen Rabatt von 10 % auf das Spiel gewähren. Vielleicht möchten Sie jedoch mit dem Kauf einer Kopie des Spiels warten, da es auf dem Epic Games Store als einer der kostenlosen wöchentlichen Titel debütieren wird, was bedeutet, dass Sie eine Woche Zeit haben, das brandneue Spiel kostenlos zu Ihrer Sammlung hinzuzufügen und für immer zu behalten.

Planen Sie, im Mai Deliver at All Costs auszuchecken? Verpassen Sie nicht einige unserer Gameplays aus dem Titel unten.