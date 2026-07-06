Delicious in Dungeon kehrt für eine zweite Staffel zurück

Mitten in der Flut von Nachrichten und Ankündigungen, die am Wochenende im Rahmen der Anime Expo in Los Angeles geteilt wurden, trat Netflix auf, um ein Update zu einem seiner derzeit beliebtesten Anime-Projekte zu geben.

Der Streamer hatte Neuigkeiten zu Delicious in Dungeon zu berichten, nämlich dass die Serie für eine zweite Staffel zurückkehren wird, aber es gibt einen großen Vorbehalt.

Die zweite Staffel von Delicious in Dungeon wird erst irgendwann im Oktober 2027 auf Netflix erscheinen... Ja, du musst etwa 15 Monate warten, bis neue Episoden der Anime-Serie Premiere haben, aber das ist zumindest ein Zeichen für zukünftiges Leben des Projekts, oder?

Es versteht sich von selbst, dass man bei einem so späten Premierentermin nicht bald einen Trailer zu diesen neuen Episoden erwarten sollte.

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