Deine Entscheidungen zählen in Robocop: Rogue City

Teyon und Nacon bauen weiterhin den Hype für das kommende Robocop: Rogue City auf, das Anfang November nach zwei Verzögerungen startet. Wir haben kürzlich einen genaueren Blick auf diese futuristische und höchst dystopische Version von Detroit geworfen und werden heute mit einem Video namens Choices Matter verwöhnt.

Diesmal dreht sich alles um die Tatsache, dass Robocop ein Polizist ist, der Verbrechen aufklären und nicht nur Bösewichte erschießen muss. Infolgedessen gibt es in diesem Abenteuer ein RPG-inspiriertes Gameplay, und darum geht es in diesem neuen Video, denn es stellt sich heraus, dass das, was du sagst und tust, die Geschichte beeinflusst. Es gibt sogar einen Skill-Baum, der dir hoffentlich helfen wird, den wichtigsten Richtlinien von Robocop gerecht zu werden. "Dienen Sie dem Vertrauen der Öffentlichkeit. Beschütze die Unschuldigen. Halten Sie sich an das Gesetz."

Robocop: Rogue City erscheint am 22. November für PC, PlayStation 5 und Xbox Series S/X.