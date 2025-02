Deine Amiibo-Sammlung wird auch mit Nintendo Switch 2 kompatibel sein

HQ

Große Neuigkeiten für Sammler und Fans von Nintendos Amiibo-Figuren. Eines der Patente, die für Nintendo Switch und seine Hardware ans Licht gekommen sind, einschließlich verschiedener Controller-Konfigurationen für die Verwendung des Joy-Con als Maus, hat auch die NFC-Unterstützung bestätigt, was bedeutet, dass Nintendo die Verwendung von Amiibo weiterhin unterstützen wird.

Einzelheiten zum neuen NFC-Lesegerät sind auch in der Dokumentation enthalten, die den Patentdesigns beigefügt ist, und Nintendowire hat sie aus dem Japanischen übersetzt, um uns eine klarere Vorstellung zu geben:

"Da der erste Controller 1 die gleiche Konfiguration wie der zweite Controller 2 hat, entfällt die Beschreibung. Beachten Sie, dass der erste Controller 1 eine NFC-Kommunikationseinheit 2122 enthalten kann. Die zweite Steuerung 2 kann keine NFC-Kommunikationseinheit 2122 enthalten. Die NFC-Kommunikationseinheit 2122 führt eine drahtlose Kommunikation mit kurzer Reichweite auf der Grundlage des NFC-Standards (Near Field Communication) durch. Die erste Steuerung 1 kann eine Verarbeitungseinheit 2121 umfassen, die einen Verwaltungsprozess für die NFC-Kommunikationseinheit 2122 als Reaktion auf einen Befehl von der Haupteinheitsvorrichtung 3 ausführt.

Es sieht also so aus, als müssten wir die alte Sammlung von Amiibo-Figuren nicht loswerden, um sie durch neue zu ersetzen, die mit der neuen Hardware kompatibel sind, sondern mehr Platz im Regal schaffen, denn es sieht so aus, als ob in Zukunft noch viel mehr kommen wird.

Sammelst du Amiibo und nutzt du ihre Vorteile oft in Nintendo Switch-Spielen?