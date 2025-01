Dein Lieblingsstandort Fortnite kehrt im Laufe des Monats in den OG-Modus zurück

HQ

Trotz des immensen Erfolgs von Fortnite ist OG einer der größten und beliebtesten Battle-Royale-Modi, der es den Spielern ermöglicht, zur ursprünglichen Formel zurückzukehren, bevor das Spiel in seiner Popularität explodierte und im Laufe der Jahre unzählige Updates erhielt. OG kehrte Ende 2024 in Vollzeit zurück, und jetzt soll es bald sein nächstes großes Update erhalten, bei dem der vielleicht berühmteste Point-of-Interest in der Geschichte des Battle Royale enthalten sein wird.

Am 31. Januar kehrt das kultige Titled Towers nach OG zurück und bringt den ikonischen und berühmten Ort in seinem ursprünglichen Glanz zurück. Die Fans werden bald in der Lage sein, das Chaos der städtischen Umgebung zu umarmen, das zweifellos wieder der heißeste Drop im BR sein wird, wenn er erscheint.

