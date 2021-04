Definitive Edition zu Age of Mythology erscheint nicht unrealistisch

Nach mehreren Definitive Editions zur Age-of-Empires-Serie liegt die Frage nahe, wie es mit einer solchen Edition zum Ableger Age of Mythology aussieht. Mit exakt dieser Frage sahen sich Relic Entertainment bei einer Frage-und-Antwort-Session im Rahmen des jüngsten Online-Events zu Age of Empires nun konfrontiert. Bestätigt wurde zwar noch nichts, eine Überraschung wäre eine Definitive Edition zu Age of Mythology nach den Aussagen des Relic-Teams aber definitiv nicht:

"Niemand hier hat Age of Mythology aus den Augen verloren. Wir tun nicht so, als würde es nicht existieren. Bleibt dran!"