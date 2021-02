You're watching Werben

Vor etwas über zwei Jahren hat Bandai Namco die Definitive Edition von Tales of Vesperia für Nintendo Switch, Xbox One, Playstation 4 und PC veröffentlicht. Das Game hat sich auf all diesen Plattformen seitdem über eine Million verkauft, meldet Bandai Namco heute Morgen in einer Pressemitteilung. Das dürfte für das Rollenspiel aus dem Jahre 2009 sprechen, das zehn Jahre später mit minimalen Anpassungen noch einmal für Aufsehen sorgte.