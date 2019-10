Definitive Edition von Shadow of the Tomb Raider unterwegs

Square Enix hat gestern Shadow of the Tomb Raider: Definitive Edition angekündigt und auf den 5. November datiert. Das neueste Abenteuer der taffen Archäologin und Abenteurerin wird das Basisspiel und sämtliche Erweiterungen (das sind sieben Stück) beinhalten und für PC, PS4 und Xbox One bereitstehen. Sobald der Streaming-Dienst Google Stadia am 19. November freigeschalten wird, steht auch die Definitive Edition in Googles Gaming-Abo zur Verfügung. Diejenigen, die das Spiel und den Season Pass bereits besitzen, können das DLC-Outfit der Definitive Edition ab sofort kostenlos herunterladen. Ein eigener Trailer fasst die Inhalte dieser Fassung noch einmal zusammen.

You watching Werben