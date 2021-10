Definitive Edition der Grand-Theft-Auto-Trilogie nun offiziell bestätigt

In einem kurzen Beitrag bestätigt Rockstar, was sich seit Wochen anbahnt. Noch dieses Jahr wird eine Neuauflage von Grand Theft Auto III, Grand Theft Auto: Vice City und Grand Theft Auto: San Andreas auf allen aktuellen Plattformen erscheinen. Die Entwickler versprechen via Pressemitteilung "überarbeitete Grafik und Gameplay-Verbesserungen" für das gesamte Trio. Bis zum Sommer 2022 soll das Trio sogar auf iOS- und Android-Handy erscheinen. Schon ab nächster Woche wird es nicht länger möglich sein, diese drei GTA-Spiele digital zu erwerben, da das Studio den Vertrieb einstellt.

Quelle: Rockstar Games.